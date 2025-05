Un viaggio sensoriale nell’atelier di Sangregorio: arte e terapia per ritrovare l’equilibrio

Una visita che non è una visita, ma un’immersione. In occasione del centenario della nascita di Giancarlo Sangregorio, scultore tra i più originali del Novecento italiano, lo Studio Artecondivisibile, in collaborazione con la Fondazione Sangregorio, propone un appuntamento unico: una visita esperienziale all’interno della casa-atelier dell’artista, in programma domenica 11 maggio alle ore 15:00.

Il titolo, “L’equilibrio dei contrasti rivelato”, è già una dichiarazione d’intenti. Il percorso non seguirà le logiche della visita guidata tradizionale, ma sarà un’esperienza partecipata, condotta attraverso strumenti di arteterapia e drammaterapia. Un’occasione per entrare in relazione profonda con l’opera dell’artista, con se stessi e con lo spazio che lo ha ospitato per tutta la vita.

Non serve saper disegnare, scolpire o recitare. L’unico requisito è la disponibilità a lasciarsi guidare da ascolto, presenza e connessione. Sarà la materia – legno, pietra, segno – a parlare, sollecitando una risposta emotiva e sensoriale. «Siamo tutti in cerca di equilibrio – raccontano le curatrici dell’esperienza – e l’arte, quella vera, può aiutarci a trovarlo.»

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi del progetto Sangregorio 100, che celebra il secolo dalla nascita del maestro (1925–2025), ripercorrendone la carriera, l’influenza e l’intreccio con i luoghi in cui ha vissuto e lavorato.

Per chi desidera avvicinarsi all’arte con occhi nuovi – o meglio, con tutti i sensi – l’appuntamento dell’11 maggio promette un’occasione preziosa di scoperta e trasformazione.

Partecipazione 22,00 €. Posti limitati.

Info e prenotazioni: fondazionesangregorio.it | artecondivisibile@gmail.com