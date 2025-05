Una domenica in moto “da signori”: il Distinguished Gentleman’s Ride parte dal castello di Somma

Sarà una domenica speciale, di moto ed eleganza, all’ombra del castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo: il maniero medievale e le vie lastricate tutto intorno saranno infatti “invase” da quattrocento partecipanti al Distinghuished Gentleman’s Ride, la grande giornata in motocicletta (18 maggio) che fa del bene alla salute.

«Il Distinguished Gentleman’s Ride è un evento che si svolge in tutto il mondo, nella stessa giornata. Un modo per sottrarsi allo stereotipo del motociclista brutto, sporco e cattivo» ricorda Leonardo Rossi, del DGR.

Il sindaco di Somma Stefano Bellaria sottolinea che la manifestazione s’inserisce dentro a una serie di appuntamenti che consentono di «conoscere alcuni angoli della nostra città unendo passione e solidarietà, nel vostro caso in modo davvero particolare».

E Somma ci ha creduto davvero, creando una giornata che sarà speciale appunto fin dalla partenza: «Con le moto schierate sul Sempione davanti al castello – dice Massimo Galotti – Somma avrà davvero una visibilità mondiale», in considerazione del fatto che la manifestazione in provincia di Varese è tra i DGR più frequentati in Italia (il terzo più numeroso). «Dobbiamo anche dire grazie anche a Cristina Bertacchi della Fondazione Visconti di San Vito che ci ha offerto la possibilità di una visita al castello a prezzo speciale».

«Le associazioni locali ci hanno dato una grandissima mano a mettere insieme questa macchina organizzativa» aggiunge Jong Secco. «In questo modo tutti i partecipanti avranno a disposizione un paio d’ore prima della partenza per godersi la città di Domma, grazie in particolare a Pro Loco e commercianti»

La giornata in modo prevede poi l’arrivo sul Lago di Varese, con un programma che – ha ricordato Paola Durante – comprende dj set e band dal vivo (gli Half Blood), oltre al food and drink curato da Giulietta al Lago e spazio interviste.