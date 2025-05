Una giornata di incidenti e investimenti tra Varesotto e Alto Milanese

È stata una giornata molto impegnativa, per i soccorritori del 118 e per i vigili del fuoco sul territorio tra Varesotto e Alto Milanese, con numerosi inteventi per incidenti stradali tra più veicoli, mezzi fuori strada, investimenti di persone in bicicletta.

Dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, mezzi del 118 e pompieri impegnati a Buguggiate, per un’auto contro ostacolo con la conducente – una ragazza 26enne – ferita in modo serio anche se non in pericolo di vita (è finita al Circolo di Varese). Meno gravi le conseguenze dello scontro in pieno centro a Cassano Magnago, con una 19enne e un 27enne soccorsi. Un 19enne è stato soccorso dopo aver perso il controllo del veicolo in autostrada A8 (intervenuti anche i vigili del fuoco, ma non ha avuto bisogno di cure mediche).

Ciclisti e pedoni investiti

Alle 10 del mattino un 58enne in bici è stato investito a Gavirate. È stato solo il primo episodio del giorno: altri ciclisti sono stati travolti a Gorla Maggiore (una 33enne, ferite lievi) e Gorla Minore nel pomeriggio (un 72enne, anche lui non grave). A Castellanza invece è stato soccorso un 90enne per una caduta da bici, anche lui non è grave, mentre un 14enne caduto in bici a Canegrate è stato portato in ospedale in “codice giallo”.

A Busto Arsizio invece è stata investita una ragazza di 18 anni che andava a piedi.

Nel frattempo, in tarda mattinata, personale del 118 è intervenuto anche in montagna, per il recupero della 58enne rimasta ferita sul Monte Piambello.

Incidenti nella zona del Gallaratese

Intorno a metà giornata 118 impegnato anche a Somma Lombardo, con tre ragazzi coinvolti in scontro tra auto, e a Gallarate per una caduta da moto in zona viale dei Tigli. Nessuno di loro è grave.

Quattro incidenti con diversi feriti nel tardo pomeriggio

Nel tardo pomeriggio ben quattro episodi di una certa rilevanza: a Legnano uno scontro tra auto e moto ha visto soccorsi una ragazza ventenne e un uomo di 60.

A Busto Arsizio un ribaltamento ha coinvolto una mamma con bambini (vedi qui).

Ben otto le persone soccorse a Laveno Mombello, dopo un incidente in zona Pradaccio, tra cui tre minori. Sono intervenute due ambulanze, alcune delle persone ferite sono state trasferite in ospedale (ma non sono in pericolo di vita).

Alle sei e mezza di sera altro incidente tra Castellanza e Legnano, con due persone coinvolte.