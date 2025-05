Una primavera da vivere in musica alla Fondazione Molina di Varese

Con l’arrivo delle belle giornate primaverili, la Fondazione Molina proporrà dei momenti particolari da vivere insieme agli ospiti e alle famiglie; l’elemento ricorrente sarà la musica, in compagnia di gruppi musicali e cantanti di nuova generazione desiderosi di avvicinarsi alla nostra realtà attraverso la propria passione musicale.

Domenica 11 maggio, si festeggeranno tutte le mamme della Fondazione Molina con il concerto dei “Viarmonica” composto dal fisarmonicista Alessandro Grosso e dal violinista Gabriele Zolli: il duo offrirà un repertorio caratterizzato dall’unione di diversi generi musicali, guidando il pubblico in ascolto in un viaggio tra melodie e armonie provenienti da tutto il mondo. Come da tradizione, giovedì 22 maggio sarà ospitata l’Associazione ImmaginArte di Varese: l’orchestra Ukom, diretti da Carlo Taffuri, salirà sul palco del teatro della Fondazione per donare un concerto con brani e musiche d’orchestra; si esibiranno poi un gruppo di ragazzi adolescenti e piccolissimi musicisti pronti ed entusiasti a muovere i primi passi sul palco con esecuzioni musicali dedicate ai nostri residenti. Infine, due nuovi giovani talenti musicali si esibiranno per gli ospiti residenti.

Giovedì 29 maggio canterà Federico (all’anagrafe Federico Ingrassia), un ragazzo di 28 anni con la grande passione per la musica, la moda e il lifestyle; ha partecipato a talent televisivi molto famosi nonché a numerosi concorsi canori importanti italiani, tra cui il prestigioso Premio Mia Martini. Si chiuderà domenica 1 giugno con Giovanni Formentini, cantautore e musicista di 22 anni. La sua forte passione è scrivere canzoni e suonare il pianoforte; si è esibito a diversi concorsi su tutto il territorio nazionale presentandosi come voce-pianoforte vincendo il primo posto in alcuni format. Nel suo percorso artistico ha lavorato in collaborazione con Rusty Records; dopo l’esperienza con l’etichetta milanese, ha deciso di autoprodursi iniziando un suo percorso come autore-cantautore.

Tutti gli appuntamenti si terranno in sala teatro alle ore 15.30.