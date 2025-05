Una serata tra scatti e passioni: la fotografia sportiva protagonista al Foto Club Varese

Sarà una serata dedicata al dinamismo, alla tecnica e alla narrazione per immagini quella in programma giovedì 22 maggio alle ore 21 presso il Foto Club Varese APS, in via Speri della Chiesa Jemoli 9. Protagonisti dell’incontro saranno i fotografi Fabio Ottonelli e Domenico Pescosolido, due professionisti che da anni condividono un percorso comune nella fotografia sportiva, raccontando attraverso i loro scatti l’intensità e le emozioni del gesto atletico.

La serata si aprirà con un viaggio attraverso la storia della fotografia sportiva e la sua evoluzione, per poi entrare nel vivo con una sezione didattica pensata per tutti gli appassionati dell’obiettivo. Ottonelli e Pescosolido guideranno i partecipanti alla scoperta delle tecniche principali per realizzare scatti sportivi efficaci: dalla scelta dell’attrezzatura alla posizione sul campo, fino alla composizione dell’immagine. Non mancherà l’analisi di immagini tratte da numerose discipline, per mostrare nella pratica la varietà e le sfide di ogni contesto sportivo.

La seconda parte della serata sarà dedicata alla presentazione di KENDO, una fanzine fotografica autoprodotta che i due autori definiscono “double face”, tanto per la struttura editoriale quanto per l’approccio artistico. Attraverso questo progetto, saranno approfonditi i principi e i criteri che guidano la creazione di una pubblicazione indipendente nel campo della fotografia.

Fabio Ottonelli ha costruito la propria esperienza seguendo da vicino numerose discipline – dal calcio al volley, dall’equitazione al pattinaggio – sempre con l’obiettivo di cogliere l’essenza del gesto sportivo e renderla il più coinvolgente possibile per l’osservatore. Per lui, la fotografia sportiva è una sfida nella sfida, in cui l’obiettivo del fotografo compete con la rapidità dell’atleta per conquistare l’attimo decisivo.

Domenico Pescosolido ha trovato nella fotografia un linguaggio espressivo fin dall’infanzia, specializzandosi nel basket, disciplina che gli ha permesso di esplorare le emozioni contrastanti di ogni incontro sportivo. La sua visione della fotografia sportiva è quella di un racconto umano, fatto di tensione, speranza, euforia e sconfitta. Nel 2022 ha ricevuto il riconoscimento come Fotografo dell’Anno FIAF Piemonte, grazie a un lavoro di reportage sociale.

Da oltre dieci anni Ottonelli e Pescosolido operano insieme nel campo della fotografia sportiva e, a partire da gennaio 2025, hanno avviato un circuito di quattordici eventi dedicati al tema. La loro ultima produzione, la mostra di stampe Kendo. La via della spada, sarà esposta proprio al Foto Club Varese APS a fine settembre, nell’ambito della 17ª edizione di Oktoberfoto2025.

Per maggiori informazioni: www.kendo.photo