Uno sportello Openjobmetis a Materia dedicato a chi cerca lavoro

Openjobmetis apre a Materia un sportello informativo dedicato a chi cerca lavoro. A partire da giovedì 15 maggio, la nuova sede di VareseNews a Sant’Alessandro di Castronno ospiterà uno spazio dove le persone potranno rivolgersi per lasciare il proprio curriculum, conoscere le opportunità di impiego disponibili nel territorio e chiedere consigli.

Openjobmetis a Materia, un’opportunità per chi cerca lavoro

Lo sportello di Openjobmetis a Materia verrà inaugurato il 15 maggio e resterà aperto ogni giovedì dalle 14:30 alle 18. Sarà uno spazio dedicato alle persone alla ricerca di nuove esperienze professionali, dove poter lasciare il curriculum e scoprire le offerte di lavoro aperte.

Grazie al supporto delle professioniste di Openjobmetis, i candidati avranno la possibilità di perfezionare il loro curriculum, conoscere le opportunità professionali più in linea con le proprie competenze e i propri interessi (consultabili direttamente anche sul sito di Openjobmetis) e ricevere suggerimenti su come affrontare al meglio i colloqui di lavoro.

«Uno spazio che avvicina candidati e imprese»

Lo sportello Openjobmetis a Materia punta ad avvicinare domanda e offerta del mercato del lavoro, agevolando l’incontro tra i candidati e le aziende del territorio. Un obiettivo importante tanto per le persone alla ricerca di un lavoro quanto per le imprese, che fanno sempre più fatica a trovare nuovi dipendenti.

«Nel nostro territorio – spiega Cristina Fornari, responsabile di area di Openjobmetis per la provincia di Varese -, molte aziende hanno difficoltà a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. Nel settore metalmeccanico e della gomma plastica c’è forte richiesta di operai disponibili a lavorare su turni, mentre nel commercio le figure più ricercate sono gli addetti alle vendite. Tanta la domanda anche nel settore della cura della persona, in particolare per quanto riguarda gli operatori socio sanitari. Ci sono invece figure molto ricercate e trasversali a tutti i comparti, come contabili, addetti al back office e al marketing».

«Attraverso il nostro sportello a Materia – aggiunge Fornari – vogliamo mettere a disposizione dei cittadini di Castronno e dei Comuni limitrofi uno spazio vicino casa a cui rivolgersi per ottenere tutte le informazioni utili a orientarsi al meglio nella ricerca del proprio lavoro».