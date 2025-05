Urban Lake Street Food Festival raddoppia a Gallarate

Torna a Gallarate il consueto appuntamento con il gusto e l’atmosfera di Urban Lake Street Food Festival: da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025, la città si animerà con tre giornate – in collaborazione con l’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Gallarate – dedicate al miglior cibo di strada, con la presenza dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, musica, artisti di strada, giochi per bambini e un ricco programma di eventi collaterali.

Parallelamente al festival, si svolgerà “Gallarate a cielo aperto: le vie dei sapori”, un’iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio (Duc) di Gallarate, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, ConfCommercio Ascom Gallarate e Malpensa e NAGA.

Questa iniziativa permetterà alle attività di somministrazione alimenti e bevande di uscire all’esterno dei propri locali, allestendo spazi dedicati per proporre piatti esclusivi pensati per l’occasione. Un’opportunità unica per mostrare la propria creatività gastronomica e coinvolgere i clienti in un’esperienza a cielo aperto.

Anche i negozi avranno la possibilità di esporre la propria merce all’esterno, previa richiesta e autorizzazione, trasformando le vie della città in un grande mercato all’aperto, ricco di colori e sapori.

«Gli eventi come l’Urban Lake Street Food Festival e Gallarate a Cielo Aperto rappresentano un’opportunità straordinaria per la nostra città» dice l’assessore Rocco Longobardi. «Non solo portano vitalità e attrattività nel centro urbano, ma offrono anche alle nostre attività commerciali e di somministrazione la possibilità di mettersi in luce, di accogliere nuovi clienti e di promuovere il nostro territorio. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere queste iniziative, che valorizzano Gallarate e ne fanno un punto di riferimento per il divertimento e il buon gusto».

Food truck: a Gallarate i migliori sapori on the road

Venti food truck, veri e propri ristoranti su ruota, offriranno cucina gourmet per tutti i gusti, accompagnati dalle “bionde” del Bavarese Prost Fest e da un truck dedicato allo spritz per i vostri aperitivi.

Lungo le due piazze del festival – Piazza Garibaldi e Piazza Guenzati – troverete una selezione straordinaria di specialità: dalla tradizione italiana con Straccotteria, Sapore Toscano, Gnoko on the Road, Il Cannolo Eccellenza Siciliana, fino ai sapori internazionali con Awakte Zaperoco, Picanhas Cube, Truck & Roll, e tante altre proposte.

Musica, intrattenimento e spettacoli

Ogni giornata sarà animata da un programma ricco di spettacoli per grandi e piccini: mangiafuoco, giocolieri, artisti di strada, cantanti e performer trasformeranno le piazze in veri e propri palcoscenici a cielo aperto.

E ogni sera, spazio alla musica con live set e dj set che accenderanno l’atmosfera, facendo ballare i più giovani fino a tarda sera.

Orari e info logistiche per lo street food a Gallarate

• Venerdì 23 maggio: 18:00 – 24:00

• Sabato 24 maggio: 11:00 – 24:00

• Domenica 25 maggio: 11:00 – 23:00

Parcheggi consigliati:

• Autosilo Piazzale Europa (200 mt)

• Seprio Park: Via Bonomi, Gallarate (310 posti auto coperti, H24)

• Area Mercato: Via Torino-Via De Magri, Gallarate (Gratuito, escluso sabato)

• Metro Park: Viale Milano Gallarate (Gratuito)