Valerio Fazio racconta il progetto “Svaresando”a Materia: un viaggio nel Varesotto tra curiosità e social media

Una Svaresata a Materia. Lunedì 12 maggio, lo Spazio Libero di Varesenews ha ospitato Valerio Fazio, content creator di Busto Arsizio, che ha raccontato al pubblico il progetto Svaresando. Un’iniziativa che da anni sta conquistando i cuori di molti, con oltre 86.000 follower su Instagram, grazie alla sua capacità di raccontare i comuni del Varesotto in modo innovativo e coinvolgente.

Nel corso della serata, Valerio ha condiviso la sua esperienza di “tour provinciale”, che ha preso avvio nel 2013. Il suo format è semplice, ma incredibilmente efficace: brevi video su Instagram, TikTok e YouTube, carichi di ironia, simpatia e curiosità. Valerio esplora il territorio in modo rapido e informale, un approccio agile che ricorda, in qualche modo, lo spirito di chi ama scoprire e far scoprire le meraviglie nascoste del proprio territorio.

Durante l’incontro, Revelio Zaifa – questo il nome d’arte – ha parlato anche dei suoi viaggi all’estero e di come la sua curiosità, unita alla passione per la scoperta, l’abbia portato a trasformare un semplice hobby in un vero e proprio lavoro. «Ho iniziato per non stare fermo quando sono a casa perché amo viaggiare. Mi piace più la parte nord della provincia, dico spesso che il Varesotto è diviso a metà da una linea immaginaria: a Nord è bello, ci sono i laghi, le montagne, i panorami, mentre il Sud… un po’ meno».

«Il pubblico che mi segue – ha proseguito – è eterogeneo e curioso. Ho ragazzi che mi scrivono su Instagram e TikTok, ma anche adulti che, attraverso i social, ritrovano le loro radici, come il ragazzo che mi ha scritto ieri originario di Daverio ma che vive in Australia. Si incontrano storie, persone, oltre ai municipi giallini e le chiese brutte che mi fanno molto ridere. Un po’ manca il lato umano, sarebbe carino riuscire a trovare il modo di raccontarle, magari su YouTube dove ho cominciato da poco ad esserci».

«A differenza dei 141tour di VareseNews – ha spiegato Valerio – Svaresando racconta la provincia con fare scanzonato, senza l’obbligo di incontrare le “personalità” del paese, ma girovagando per le stradine e sottolineando le cose che più lo colpiscono. È un’evoluzione del progetto che ha fatto scoprire la provincia di Varese con i live blog di VareseNews, su piattaforme diverse e con un linguaggio diverso e rivolto ad un pubblico decisamente più giovane».

«Non sono nessuno – conclude -, ma ho fatto tutto con poco: un impermeabile, un microfono, un treppiede e una stampantina per le etichette che testimoniano la “Svaresata”. Le puntate escono il venerdì alle 12, riesco a fare 5 Comuni al giorno. Castronno esce venerdì prossimo, l’ho Svaresata sabato scorso proprio per questa occasione. Ci metto circa 2 ore per realizzare la puntata finita una volta tornato a casa. La cosa più divertente? A Brenta, dove ci sono le porte del campo da calcio attaccate al portone della chiesa. E poi nelle ultime uscite mi riconoscono, mi fa molto ridere quando mi fermano per strada. Scopro anche cose belle, che magari non conoscevo: a Tradate per esempio, il museo Fisogni e quello della Brera, molto belli a pochi chilometri da casa mia. Quando finiscono i Comuni? Ci sto pensando, vedremo cosa succederà, magari in altre regioni o province. Chissà…».