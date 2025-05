A Varese torna Insight Foto Festival 2025: 24 mostre per raccontare la fotografia contemporanea

Dal 10 al 18 maggio 2025 Varese ospita la quinta edizione di INSIGHT Foto Festival, la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea promossa da APS Gattabuia, in partenariato con il Comune di Varese, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e la collaborazione di numerosi partner culturali e istituzionali tra cui la Provincia di Varese.

Il festival, ormai punto di riferimento nel panorama fotografico, propone 24 mostre diffuse in città, ospitate in 10 sedi espositive tra spazi istituzionali e informali, indoor e open air: Sala Veratti, Villa Mirabello, Sala Nicolini, Cinema Nuovo, Magazzini TuMiTurbi, MIV Multisala Impero, VareseVive, Parco di Villa Mirabello, Piazza Monte Grappa, Porticato di Palazzo Estense.

Il tema di quest’anno è “RITUALE“, parola chiave che guida artisti e curatrici in una riflessione sul bisogno di appartenenza e di comunità, sul desiderio di riconnettersi con sé stessi, con gli altri e con la natura, in una società che ha smarrito lentezza e significato.

«Con INSIGHT vogliamo creare un luogo reale di incontro tra arte, comunità e pensiero critico», dichiarano le direttrici artistiche e organizzative Daniela Domestici e Chiara Del Sordo.

GIOVANI PROTAGONISTI

«Una particolare attenzione è riservata ai giovani – aggiunge Deborah Caivano, anche lei parte della direzione artistica – Li coinvolgiamo come giovani artisti selezionati attraverso l’open call, che quest’anno ha raccolto oltre 100 candidature internazionali, con mostre dedicate ai progetti scolastici, collaborazioni attraverso stage universitari e anche come pubblico attivo».

I giovani vengono coinvolti anche attraverso la formazione: sono previste tre mostre collettive realizzate dagli studenti di ENAIP Varese, IPC Einaudi Varese e Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, una giornata di formazione interscuola, visite guidate, laboratori e tirocini universitari in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Accademia di Belle Arti di Brera.

UN FESTIVAL GRATUITO, PER SCELTA

Il festival è gratuito e diffuso, pensato per essere accessibile a tutti e per stimolare riflessioni su grandi temi di interesse sociale:

«Abbiamo scelto di rendere il festival gratuito perchè, malgrado questa scelta tolga una risorsa per l’organizzazione, lo rende però piu inclusivo – Ha spiegato al proposito Chiara del Sordo – non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i giovani o anche peri semplici curiosi».

L’intero programma è a ingresso libero: il pubblico potrà così vivere un percorso esperienziale che attraverserà spazi istituzionali, luoghi informali, periferie urbane e installazioni open air. «Anche attraverso gli incontri con gli artisti: con loro infatti esploreremo le sedi espositive anche con una “passeggiata” tra gli spazi culturali».

Le mostre all’aperto saranno realizzate in Piazza Monte Grappa e nel Parco di Villa Mirabello, luoghi di grande passaggio, per favorire l’incontro spontaneo con l’arte nella quotidianità urbana.

«L’associazione Gattabuia è una delle rarissime realtà che avviano un percorso di progettazione e condivisione con il nostro assessorato – Ha sottolineato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – E proprio per questo è una iniziativa che il Comune di Varese ha sostenuto fin dagli esordi. In questi anni è cresciuta in modo significativo coinvolgendo realtà e spazi diversi, con la virtuosa attivazione di una serie di collaborazioni su tutto il territorio e grazie a una proposta culturale di valore. E, inoltre, si tratta di un percorso sulla fotografia contemporanea, che è una parte che mancava tra le proposte culturali della città».

CON IL FESTIVAL TORNA ANCHE INSIGHT OUT

INSIGHT è anche INSIGHT OUT, un percorso che valorizza iniziative indipendenti nate autonomamente dal territorio, ispirate al tema 2025. Il Gran Cinema Vittoria ospiterà quattro progetti individuali e collettivi, mentre al Circolobizzozero saranno esposte le mostre di alcuni circoli fotografici FIAF. «Si tratta ei un’estensione spontanea e dinamica del festival, che ribadisce il legame con la comunità creativa locale – spiega la presidente Daniela Domestici – Interessante in particolar modo la nuova collaborazione con il cinema Vittoria e l’associazione che lo gestisce, che ha molti potenziali sviluppi per il futuro»

UN RICCO CALENDARIO PER L’INSIGHT PHOTO FESTIVAL

Oltre alle mostre, INSIGHT propone un ricco calendario di attività e di eventi: percorsi accompagnati fra le esposizioni, incontri diretti con gli autori e le autrici che racconteranno i propri lavori, videoracconti accessibili tramite QR code per favorire l’esperienza anche in autonomia e mostre fotografiche che dialogano con il festival cinematografico Di terra e di cielo di Filmstudio90. Tutte le attività sono pensate non solo per mostrare arte, ma per creare spazi di incontro, relazione, riflessione, andando oltre il concetto di arte per l’arte e puntando a una fotografia che sia strumento di esplorazione e crescita personale e collettiva.

Il ricco programma di appuntamenti sarà compreso fra due momenti fondamentali: l’opening party di sabato 10 maggio presso i Magazzini TuMiTurbi, un evento conviviale e gratuito che sarà un’importante occasione di socializzazione tra artisti e amici e sostenitori del festival, con DJ set e atmosfera informale e il finissage di domenica 18 maggio aperto e gratuito al Parco di Villa Mirabello, dedicato alla realizzazione di un’opera fotografica collettiva. Un momento di riflessione partecipata per rielaborare insieme i contenuti emersi durante il festival e trasformarli in un progetto condiviso.

Tra le novità 2025 due mostre in realtà aumentata, pensate per coinvolgere i più giovani e incuriosire anche il pubblico adulto, offrendo un’esperienza interattiva e immersiva e unendo arte e innovazione. Ma, accanto a questa dimensione tecnologica ci sarà un’ampia selezione di progetti analogici, installativi, video e performativi, off camera e con stampe e realizzazioni artigianali, in cui è centrale sia il valore del gesto manuale che quello della sperimentazione. Il programma degli eventi, completo e sempre aggiornato, è disponibile qui.

Si consiglia di verificare gli orari delle mostre, che possono variare da sede a sede: indicativamente saranno aperte nei due weekend del festival dalle ore 10 alle 19.