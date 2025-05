Varese e Favara insieme per ricordare Calogero Marrone: succederà in consiglio comunale

“Varese e Favara insieme per ricordare Calogero Marrone, eroe generoso e Giusto tra le Nazioni”. Sarà questo il titolo del momento iniziale previsto nel prossimo Consiglio comunale di Varese, che si svolgerà lunedì 19 maggio.

Ospiti della serata insieme ai consiglieri comunali di Varese e alla Giunta sarà il sindaco di Favara, paese di nascita di Marrone, accompagnato da una delegazione di studenti delle scuole superiori della Sicilia.

Un momento dunque per ricordare l’unione tra Varese e Favara sancita proprio in onore dell’eroe Calogero Marrone che con le sue azioni e coraggio salvò tantissime persone dal nazifascismo. Marrone era un funzionario dell’anagrafe del Comune di Varese e, a costo della vita, aiutò centinaia di persone a fuggire dalla persecuzione.

Questo evento all’interno del Consiglio comunale del 19 maggio sarà anticipato da un’altra iniziativa: alcune classi del Liceo Artistico Frattini infatti si recheranno questa settimana proprio a Favara dove incontreranno il sindaco, le autorità, l’istituto Calogero Marrone e le scuole che lunedì verranno a Varese.

Gli studenti varesini metteranno in scena in Sicilia uno spettacolo che hanno scritto proprio in omaggio alla figura di Calogero Marrone. Si tratta di un progetto realizzato con il patrocinio del Comune di Varese, all’interno di Giovani in Circolo, che coinvolge il liceo Frattini.