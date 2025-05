Varese ospita Fermento: a Giubiano il mercato dell’artigianato e delle autoproduzioni

Una giornata all’insegna della sostenibilità, della condivisione e dell’autoproduzione: è questo lo spirito di “Fermento – Il Mercato che Cospira”, prima edizione del mercato contadino e dell’artigianato organizzato dal “nuovo corso” della Cooperativa di Giubiano, che ha visto l’inserimento di forze giovani nella tradizionale gestione ed è ritornata in attività dopo anni di silenzio.

L’appuntamento è all’entrata carrabile in via Cadore 9 a Varese, dalle 10 alle 18 di domenica 11 maggio, oppure anche dall’entrata alternativa di via Salvore, che gode del grande parcheggio di via Maspero, a pochi passi da li.

Questo primo evento, ad ingresso libero, vedrà bancarelle di vendita di prodotti artigianali di vario genere (e per vedere chi verrà ospitato, vi rimandiamo alla pagina Instagram della cooperativa di Giubiano) , incontri con produttori e artigiani e una serie di attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Durante la giornata per esempio sarà possibile avvicinarsi all’arte del gioco delle bocce, ascoltare le testimonianze dirette dei produttori locali, condividere un pranzo conviviale portando qualcosa da casa o acquistandolo lì.

Il pomeriggio proseguirà con l’apertura di uno spazio baratto dedicato allo scambio di abiti usati, un laboratorio di rilegatura per creare quadernetti personalizzati, e si concluderà con una lettura e laboratorio botanico per bambinз, che guiderà i piccoli partecipanti in un viaggio dal seme alla terra.

Organizzato dalla Cooperativa di Giubiano nell’ambito del progetto Giovanincircolo, questo è solo il primo di una serie di appuntamenti: i prossimi saranno l’8 giugno e il 6 luglio.

IL PROGRAMMA

11.00 – Corso di avvicinamento all’arte del gioco delle bocce

12.00 – Incontro “Conosci quel che compri”: i produttori e le produttrici si raccontano

13.00 – Pranzo insieme: porta qualcosa o acquistalo qui… trovi anche da bere!

14.30 – Apertura dello spazio baratto: scambia i tuoi abiti usati

15.00 – Laboratorio di rilegatura: crea il tuo quadernetto personalizzato

16.30 – Lettura e laboratorio creativo botanico per bambinз: dal seme in terra