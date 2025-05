Verso casa: affido e prossimità familiare in una serata a Cocquio Trevisago

Il Servizio Affido e Prossimità Familiare LuCi degli Ambiti territoriali di Luino e Cittiglio, coordinato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, offre una nuova possibilità per scoprire cosa sono e come funzionano i progetti di affido e di prossimità familiare.

Giovedì 8 maggio alle ore 21, presso l’Oratorio della Purificazione di Maria Vergine – via Vira 1 – a Cocquio Trevisago , è in programma un incontro aperto a chiunque sia interessato a conoscere da vicino questi temi.

Le operatrici della Cooperativa l’Aquilone, che gestisce il servizio LuCi, attraverso il racconto di esperienze e il dialogo su punti cruciali, condurranno il pubblico alla scoperta delle diverse forme dell’affido familiare e delle diverse possibilità per rendersi utili e supportare famiglie che attraversano momenti di fragilità.

Nel corso della serata verrà proiettato anche il cortometraggio “Verso casa”: sette intensi minuti di viaggio che fotografano con spontanea delicatezza uno spaccato di quotidianità nella vita di una mamma affidataria e di una ragazzina in affido.