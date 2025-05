Via Francisca del Lucomagno, ecco il podcast che vi racconta tutto quello che c’è da sapere

Raccontare un cammino non è semplice, ognuno lo affronta in una maniera diversa, per motivi diversi e ad un passo diverso. Varesenews e Materia ci provano da anni con la Via Francisca del Lucomagno, facendola conoscere in Italia e nel mondo con tutti gli strumenti che ci sono a disposizione: dagli articoli ai video, passando per i social e gli incontri dal vivo nello spazio Materia.

Mancava solo il podcast, un racconto audio da ascoltare mentre si passeggia o mentre si è a casa, in auto per tenerti compagnia mentre percorri un tragitto e decidi di farti incuriosire da nuove mete o nuovi modi per trascorrere una vacanza.

In questo podcast dal titolo Via Francisca un cammino per tutti abbiamo deciso di realizzare tre puntate che mostrino diversi aspetti del percorso tra valli, laghi, fiumi, canali, bellezze storiche e naturali che è la parte italiana della Via Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa a Pavia.

Nella prima puntata ci faranno compagnia Ferruccio Maruca, il papà della Via Francisca, e il tour operator Neven Adzaip che porta gruppi di camminatori lungo levarie tappe. Ferruccio Maruca racconterà come è nato il progetto di rivalorizzazione del tracciato e le origini storiche mentre Neven racconterà le varie tappe e fornirà alcuni suggerimenti per affrontarlo nella maniera migliore (abbigliamento, attrezzatura, accoglienze ed esperienze).

Ascolta “Ep.1 – La Via Francisca spiegata bene” su Spreaker.

Nella seconda puntata, invece, raccontiamo uno dei tanti modi di affrontare il cammino con Nicola Gallicchio. Il 43enne di Lave Ponte Tresa, infatti, lo ha scoperto qualche anno dopo la sua remissione da un’aggressiva forma tumorale che lo aveva messo davanti ad un bivio della sua vita ma dalla quale è guarito grazie all’altissimo livello delle cure ricevute al policlinico San Matteo di Pavia. Proprio questa coincidenza di luoghi tra il suo percorso nella malattia e quello della Via Francisca lo porteranno a superare una sfida: percorrere quei 135 km di corsa, in un solo giorno.

Ascolta “Via Francisca un cammino per tutti Ep.2 – La storia di Nicola” su Spreaker.

La terza puntata, invece, è un riassunto di una delle serate che si sono svolte a Materia (il nuovo spazio libero di Varesenews), nel quale il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, il presidente dell’associazione In cammino – la via Francisca del Lucomagno Ferruccio Maruca e diversi camminatori che raccontano le loro esperienze di viaggio. (in lavorazione)