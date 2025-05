Vip Verbano festeggia 15 anni di clownterapia, tutti a Gallarate per “Un gospel da ridere”

Vip Verbano – l’associazione dei “nasi rossi” in provincia di Varese e nell’Alto Milanese – festeggia i suoi 15 anni di attività a sostegno di bambini, adolescenti e adulti che sono costretti a vivere per un periodo in ospedale o comunità o casa di riposo.

Per celebrare i tre lustri di attività Vip Verbano invita a “Un gospel da ridere”, la serata che si terrà venerdì 23 maggio alle 20:45 al Teatro delle Arti di Gallarate. Sarà una serata all’insegna della gioia, della musica e del divertimento, aperta a tutti coloro che desiderano celebrare insieme ai volontari dell’associazione questo importante traguardo.

Vip Verbano Odv – Un Naso Rosso per Sognare è un’associazione di volontariato federata a Vip Viviamo in Positivo Italia Odv, la quale coordina 71 associazioni Vip sparse in tutto il territorio italiano e missioni all’estero. L’associazione promuove attività di volontariato clownterapia in strutture pubbliche e private, sensibilizzando al “Vivere in Positivo” – approccio che incoraggia a trasformare il proprio modo di vivere, imparando ad attingere giorno dopo giorno a tutte le risorse positive di cui si dispone.

Fondata il 21 Maggio 2010, Vip Verbano ha visto una crescita costante nel corso degli anni, formando centinaia clown di corsia che hanno abbracciato il “Vivere in Positivo”, riscoprendo il proprio bambino interiore. L’associazione opera nella provincia di Varese e dell’alto Milanese, portando sorrisi, allegria e il loro naso rosso in strutture ospedaliere, case di riposo, comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti e strutture di accoglienza per bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà.

L’evento “Un gospel da ridere”, vedrà la partecipazione di Nicola Virdis e Jlbs Gospel Choir.

Nicola Virdis, comico e giocoliere, ha debuttato con il suo spettacolo “Quello che i nerd non dicono” e si è classificato al terzo posto ad Italia’s Got Talent 2019, segnando l’edizione con il tormentone “Turn Around”. La sua comicità, semplice e genuina, è sbarcata anche nei talent in Francia, Spagna, Germania e Romania.

Il JLBS Gospel Choir, composto da talentuosi cantanti, ha partecipato a numerosi eventi e concerti, portando la gioia del gospel in diverse città italiane. Con un repertorio che spazia dai classici del gospel alle interpretazioni moderne, JLBS Gospel Choir offrirà una performance musicale coinvolgente, capace di emozionare e toccare il cuore di tutti i presenti.

Per prenotare il biglietto, si prega di mandare un’email a direttivovb@vipverbano.it.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa serata unica e speciale!