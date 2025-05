Virginia Troiani e Vittoria Fontana portano le staffette italiane ai Mondiali

L’Italia dell’atletica leggera festeggia un importante risultato alle World Relays di Guangzhou, in Cina, dove la squadra azzurra ha conquistato quattro qualificazioni su cinque per i Mondiali di staffette, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre 2025.

Tra le protagoniste di questo successo ci sono anche la bustocca Virginia Troiani e la gallaratese Vittoria Fontana, due talenti della provincia di Varese, che hanno contribuito in modo determinante alla qualificazione delle formazioni femminili. La 4×100 donne, con Fontana in prima frazione insieme a Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Alessia Pavese, ha chiuso con un ottimo tempo di 43.12, valido per il secondo posto parziale e il terzo miglior crono assoluto tra le sei qualificate per il Giappone.

Grande prova anche della 4×400 mista, dove le scelte strategiche dello staff tecnico – tra cui l’impiego dei big Edoardo Scotti, Vladimir Aceti e Alice Mangione – hanno dato i loro frutti: tempo finale 3:12.53, il migliore del secondo round e qualificazione ottenuta con pieno merito.

Meno fortunata la 4×400 maschile, che pur schierando una formazione rimaneggiata ha sfiorato l’impresa, fermando il cronometro a 3:04.14: un risultato che, per quanto incoraggiante, lascia poche speranze di rientrare tra le qualificate, considerato il limite di 2:59.12 attualmente fissato dallo Zambia.

Nei turni finali delle gare valide per il mondiale, l’Italia si è distinta con tre quinti posti: nella 4×100 maschile (con Desalu, Melluzzo, Patta e Tortu), nella 4×400 femminile (con Accame, Polinari, Bonora e Borga) e nella 4×100 mista (Melon, Bertello, Rigali e Baffur). Quest’ultima, pur non facente parte del programma iridato, ha registrato la miglior prestazione italiana di sempre in 41.25, a testimonianza di una disciplina in rapida crescita.

La classifica finale per nazioni vede Belgio, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti qualificare tutte e cinque le staffette. L’Italia si attesta nel secondo gruppo a quota quattro staffette qualificate, insieme a Canada, Cina, Germania e Polonia.

Le prestazioni delle azzurre e degli azzurri, tra cui brillano i nomi di Virginia Troiani e Vittoria Fontana, confermano un’Italia competitiva e ambiziosa, pronta a recitare un ruolo da protagonista anche ai prossimi Mondiali.