Viti per plastica inox: come sceglierle per garantire un fissaggio a regole d’arte

Se ci si deve occupare di fissare componenti in plastica, la scelta delle viti giuste non è affatto da trascurare se si desidera che l’assemblaggio possa essere sicuro e duraturo. Le viti per plastica in acciaio inox sono quindi considerate una soluzione top, spiccando per resistenza e proprietà meccaniche di livello. Non tutte però sono uguali, ognuna ha applicazioni e caratteristiche specifiche.

Scopri le viti in acciaio inox per materiali plastici su questo e-shop e leggi il nostro articolo dove ti forniremo una panoramica completa sull’argomento.

Perché scegliere viti per plastica in acciaio inox

L’acciaio inox è un materiale conosciuto e apprezzato per eccellenti prestazioni in termini di resistenza alla corrosione e all’usura; per questo sono ideali persino in ambienti umidi o esposti ad agenti atmosferici. Ma perché è l’opzione più adatta alla plastica? Ha una resistenza meccanica sopra la media e quindi favorisce l’integrità nel tempo persino su composizioni e progetti in questa composizione.

Tipologie tra cui scegliere

Come accennato ad inizio articolo, esistono varietà di viti per plastica in acciaio inox. Ecco le più comuni:

Creano il proprio filetto nel materiale durante l’avvitamento così da eliminare la necessità di preforare;

Trilobate . Si caratterizzano per una sezione trasversale a tre lobi, riducono la coppia di avvitamento e aumentano la resistenza all’estrazione;

. Si caratterizzano per una sezione trasversale a tre lobi, riducono la coppia di avvitamento e aumentano la resistenza all’estrazione; Hi-Lo . Hanno una doppia filettatura con passi differenti così da migliorare la tenuta su oggetti plastici;

. Hanno una doppia filettatura con passi differenti così da migliorare la tenuta su oggetti plastici; Con punta tronca. Perfette per evitare la formazione di crepe o danni al materiale durante l’avvitamento.

Come trovare le più indicate

Bisogna considerare diversi fattori quando si cercano delle viti adatte alla plastica. La prima cosa è capire che tipo di materiale abbiamo davanti: per esempio il pvc risulta più rigido rispetto al polietilene pur facendo parte della stessa categoria.

Altrettanto importante lo spessore da lavorare, in situazioni di superfici particolarmente sottili optare per filettature più fini riduce il rischio di danni. Attenzione poi al carico previsto e all’ambiente in cui verranno installate.

Fissaggio efficace: qualche suggerimento in più

Per garantire che un fissaggio sia sicuro e duri nel tempo, ecco alcune tips che fa la differenza:

Preforatura . Anche se molte proposte sono progettate per essere autofilettanti, in alcuni casi questo passaggio aiuta a ridurre lo stress del materiale e a prevenire crepe;

. Anche se molte proposte sono progettate per essere autofilettanti, in alcuni casi questo passaggio aiuta a ridurre lo stress del materiale e a prevenire crepe; Controllo della coppia . Utilizzare un avvitatore con questa funzione evita di serrare eccessivamente la vite, che potrebbe danneggiare la plastica;

. Utilizzare un avvitatore con questa funzione evita di serrare eccessivamente la vite, che potrebbe danneggiare la plastica; Utilizzo di rondelle . Queste sottili e piccole parti fanno sì che si distribuisca in modo uniforme la pressione esercitata dalla testa, evitando il rischio di deformazioni;

. Queste sottili e piccole parti fanno sì che si distribuisca in modo uniforme la pressione esercitata dalla testa, evitando il rischio di deformazioni; Scelta della testa. Quelle con testa svasata lavora meglio a filo con la superficie mentre le cilindriche hanno una maggiore area di contatto.

Scegliere le viti in acciaio inox per fissaggi su materiali plastici richiede quindi grande attenzione e ogni step viene eseguito con cura, selezionando i prodotti più adatti alle proprie esigenze e tenendo a mente tutto ciò che abbiamo raccontato nel nostro approfondimento. Con questi consigli siamo certi sarà più semplice identificare le proposte più adatte.