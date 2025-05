Volontariato in movimento: prende vita il Coordinamento Provinciale dei Gruppi Giovanili Anpas

Nel nostro territorio, le associazioni Anpas sono una realtà fondamentale, attiva ogni giorno nel soccorso sanitario, nella formazione e nella promozione di una cultura di solidarietà. Presenti con Sos Malnate, Sos Valceresio (Besano), Sos Tre Valli (Cunardo), Sos della Valbossa (Azzate), Sos del Seprio (Carnago), Sos dei Laghi (Travedona Monate) e Croce Azzurra Buscate, condividono tutte la stessa missione: essere al servizio delle persone con professionalità e umanità.

Oltre al trasporto sanitario e all’assistenza durante eventi pubblici, queste associazioni collaborano attivamente con enti locali nella gestione di servizi socio-assistenziali e nella diffusione della cultura del primo soccorso. Ma una delle loro sfide più importanti riguarda proprio le nuove generazioni.

Dalla volontà di dare più voce e spazio ai giovani nasce quest’anno un coordinamento provinciale dei gruppi giovanili Anpas, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 26 anni. Gli incontri regolari prevedono attività formative, campagne di sensibilizzazione, organizzazione di eventi associativi, momenti di riflessione e socialità. Un cammino che punta a creare spazi inclusivi, valorizzare idee e rafforzare i legami sul territorio.

Tra le attività proposte, ci sono anche gli stand informativi nelle piazze e nelle scuole, con lo scopo di insegnare come effettuare una chiamata efficace al Numero Unico d’Emergenza 112 e far conoscere l’app WhereAreU, fondamentale per una gestione più rapida delle emergenze.

«Entrare in SOS Malnate per me ha significato scoprire il vero valore dell’altruismo: donare il proprio tempo senza aspettarsi nulla in cambio, ma ricevendo in realtà molto di più. Ma la cosa più bella è il gruppo: non siamo solo volontari, siamo una famiglia che condivide momenti, impegno e valori. E questo, per me, è il cuore del volontariato», le parole di Alessia, volontaria di SOS Malnate