21enne ucciso da una fucilata nel Lodigiano: aveva vissuto anche a Varese

Il corpo senza vita di Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni, è stato rinvenuto sabato sera nei campi tra Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro, nel Lodigiano, in prossimità dell’autostrada A1. L’autopsia ha stabilito che il giovane è stato ucciso da una fucilata al torace.

Mohamed, di origine marocchina, era senza fissa dimora e in passato aveva vissuto tra Novara e Varese. Originario di Avezzano, in provincia dell’Aquila, aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti. La zona in cui è stato trovato il corpo è nota per fenomeni di spaccio di droga, e le forze dell’ordine stanno indagando su possibili collegamenti tra l’omicidio e il traffico di stupefacenti.

A lanciare l’allarme è stata la madre del giovane, che ha ricevuto una telefonata da un amico del figlio. Lo zio e il cugino di Mohamed, giunti da Avezzano, hanno denunciato la scomparsa e partecipato alle ricerche.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’omicidio e identificare i responsabili. Le autorità stanno esaminando le relazioni personali e le attività recenti della vittima per ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte.