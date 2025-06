Una giornata di festa, un nuovo spazio da vivere insieme, un nuovo servizio: alla Rsa Sant’Andrea di Cassano Magnago è stata inaugurata la biblioteca interna, un progetto promosso da operatori e ospiti e di cui avevamo parlato qualche settimana fa.

L’inaugurazione si è tenuta mercoledì 21 maggio: na giornata arricchita dalla presenza di alcuni referenti della Cooperativa Proges, del sindaco e dell’amministrazione comunale, dei sacerdoti della Comunità Pastorale, dei volontari, di parenti e amici, insieme agli ospiti che sono stati protagonisti di questo progetto e che risiedono nella nostra struttura.

«La lettura è un mondo magico, permette di viaggiare con la fantasia è una fonte di stimoli» ha affermato il sindaco nel suo discorso inaugurale, che ha accompagnato il taglio del nastro.

Claudio, ospite della Rsa S’Andrea, nonché vicepresidente del gruppo biblioteca, insieme a Luca, educatore, hanno raccontato com’è è nato il progetto, come si stia svolgendo e i propositi che per il futuro: «Ogni parte di questo progetto viene condivisa tutti insieme al giovedì quando ci incontriamo qui in biblioteca. Idee, proposte, aspetti organizzativi e non, vengono sempre approvati da ogni persona che fa parte di questo gruppo. E poi la lettura è sempre protagonista di questi incontri» hanno detto Luca e Claudio.

Parole di affetto e stima hanno coronato questo momento da parte di Angela Robbe, Regional Manager di Proges, che ha sostenuto questo progetto rappresentando la Cooperativa e dimostrando un importante sostegno. La mattinata è continuata chiacchierando con gli ospiti sorseggiando un caffè e mangiando qualche biscottino, visitando la biblioteca e ascoltando la musica del fisarmonicista Giordano.

“La compagnia e l’attiva collaborazione dei volontari dell’Associazione AVO, presenza viva nella nostra Casa di Riposo, ha valorizzato la presenza di un clima sereno e gioioso”.

Il pomeriggio è proseguito nel salone della nostra struttura con la presentazione del libro di Sveva Casati Modignani, Il mercante dei sogni. Giovanna, Graziella e Claudio, ospiti della RSA, condotti dalla Professoressa Rita Guarini e con l’aiuto di Luca hanno raccontato questo libro letto insieme, sottolineando le parti che lì hanno colpiti particolarmente. Tanta emozione ha accompagnato questo momento intervallato dalla musica di Francesca, un’alunna del Liceo Musicale V. Bellini, che ha allietato con la sua pianola e la sua voce il nostro pomeriggio. La giornata si è conclusa con il taglio della torta ed un brindisi tutti insieme: ospiti, parenti e amici che sono venuti, incuriositi da questa iniziativa. A conclusione di questa giornata gli ospiti, gli operatori e i volontari hanno potuto raccogliere i frutti di tutto il loro lavoro. Una cosa importante, sottolinea Luca, siamo riusciti a raggiungere il cuore delle persone condividendo l’amore e l’impegno di questi mesi. Ed è proprio così, l’essere protagonisti degli ospiti, le parole dette, i momenti condivisi, hanno colpito le persone ed è stata questa la cosa più importante.

E ora? «Andiamo avanti, abbiamo ancora molti libri da catalogare» afferma Claudio e tante sono le idee che Luca ha condiviso. Sono già stati presi alcuni contatti con degli scrittori della zona per poter presentare ad ospiti, parenti e amici alcuni libri scritti che verranno letti e commentati dagli ospiti del Sant’Andrea. «Grazie a tutti per aver fatto parte di questa giornata, per aver condiviso questi momenti e per aver portato a casa nel vostro cuore un pezzettino di questo progetto. Siamo grati a tutti voi per questa immensa gioia».