“4 Passi nel Bosco”: una passeggiata nella natura per cani e umani a Castronno

Una mattinata all’aria aperta tra natura, condivisione e amicizia tra due e quattro zampe. È questo lo spirito dell’iniziativa gratuita “4 Passi nel Bosco”, in programma per domenica 29 giugno a Castronno.

Organizzata dall’associazione no profit LDOGS – L’amore che degli umani i cani ci dona, l’attività propone una camminata accessibile e rilassata, pensata per rafforzare il legame tra esseri umani e animali, promuovendo allo stesso tempo il rispetto della natura e del territorio.

Il ritrovo è fissato per le 9 presso il parcheggio dell’Area Feste di via Piave a Castronno. Da lì si partirà insieme lungo la ciclabile, in un percorso che attraversa la suggestiva “via delle api” fino alla celebre “panchina gialla”, punto simbolico e colorato immerso nel verde, tra i sentieri che collegano Castronno a Sant’Alessandro e Caidate.

La partecipazione è completamente gratuita e non richiede iscrizione. Gli organizzatori però raccomandano alcune semplici regole di convivenza: i cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e ogni partecipante è responsabile delle proprie azioni e del proprio animale. Il tono dell’evento è conviviale e accogliente, adatto a famiglie, singoli e chiunque voglia godere di un momento di condivisione immerso nella natura.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire le attività dell’associazione LDOGS attraverso i loro canali social.