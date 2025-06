A Busto Arsizio sport, solidarietà e comunità: successo per il torneo NBK con “MeLa Gioco”

Successo per la quarta edizione del torneo NBK 3vs3, svoltosi sabato 21 giugno presso il Parco Brazzelli di Busto Arsizio. L’Associazione MeLa Gioco ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: «È stata una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, della memoria e dell’impegno sociale – è il commento dell’associazione – , con 27 squadre in campo, momenti di svago grazie ai food truck presenti per tutta la giornata e uno speciale aperitivo con DJ set che ha chiuso l’evento con energia e partecipazione. L’affetto e l’entusiasmo dimostrati dal pubblico, dagli atleti e dai volontari hanno superato ogni aspettativa, contribuendo a sostenere le iniziative dell’associazione in memoria di Niccolò Sartoni. Un ringraziamento speciale va ai nostri principali sponsor, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell’evento. Grazie al contributo di tutti, possiamo continuare a promuovere i valori che stanno alla base della nostra missione: inclusione sociale, prevenzione medica, diritto allo studio e ricerca contro il melanoma». Per restare aggiornati sulle prossime iniziative, visitate il sito www.associazionemelagioco.it