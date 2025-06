A Busto Arsizio tre giorni di convivialità con la 14ª Festa della Birra Biancoblu

L’estate bustocca si accende con un appuntamento molto atteso che andrà in scena dall’11 al 13 luglio: il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà la 14a edizione della Festa della Birra Bianco Blu, una manifestazione ormai entrata nel cuore della comunità e capace ogni anno di richiamare un pubblico numeroso.

La festa promossa dal Pro Patria Club, si svolgerà nell’area esterna del museo, in via Galvani 2. Tre serate all’insegna della musica dal vivo, della birra e dello stare insieme nel nome della società calcistica cittadina, che trasformeranno il parco del Tessile in un luogo di incontro e divertimento.

Il programma musicale propone un’offerta ricca: venerdì 11 luglio si darà il via alla manifestazione con le esibizioni di alcune band locali, tra cui gli Outsiders, che promettono di animare la serata con un repertorio energico. Sabato 12 sarà invece la volta di un appassionante tributo a Vasco Rossi, dedicato a tutti i fan del celebre rocker italiano. Domenica 13 luglio, per concludere la festa, saliranno sul palco i Jolly Blu, nota tribute band degli 883, per un concerto che riporterà il pubblico direttamente agli anni Novanta con le canzoni che hanno segnato una generazione.

Oltre alla musica, la festa offrirà un’ampia proposta gastronomica, con piatti della tradizione e specialità bavaresi, accompagnati da birre selezionate. Non mancheranno spazi dedicati agli espositori: artigiani, hobbisti e commercianti potranno partecipare con i propri stand, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e colorata. Per informazioni e adesioni in qualità di espositori, è possibile contattare Laura al numero 339 2027829 oppure Sara al 340 6196659. Chi desidera prenotare un tavolo o ricevere ulteriori dettagli può rivolgersi agli organizzatori Mauro (338 9693160), Renzo (366 4271576) o Giorgio (324 5958730).