A Busto Arsizio un incontro per “riscrivere la democrazia”al Pime

Giovedì 3 luglio 2025 alle ore 21, la sede del PIME di Busto Arsizio (Via Lega Lombarda 20), ospiterà l’incontro pubblico intitolato “Io, tu, noi. Alfabeto pratico per riscrivere la democrazia”, promosso dall’associazione Comunità Democratica Varese.

Un’occasione di confronto sulle sfide della democrazia contemporanea

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare, in modo partecipato e costruttivo, le cause e le conseguenze della crisi della democrazia e della progressiva erosione della partecipazione civica nei processi decisionali pubblici. L’incontro si propone di offrire strumenti e riflessioni per un possibile “nuovo alfabeto” democratico, capace di coinvolgere le comunità locali a partire dalle esperienze quotidiane di cittadinanza attiva.

Il programma: analisi e testimonianze dal territorio

L’appuntamento vedrà la partecipazione in qualità di relatore del prof. Antonio Campati, ricercatore di Filosofia Politica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, noto per i suoi studi sull’evoluzione delle istituzioni democratiche e sulle sfide contemporanee che esse si trovano ad affrontare.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Fabio Pizzul, presidente dell’Ambrosianeum e figura di riferimento nel panorama dell’informazione e dell’approfondimento culturale lombardo.

Ad arricchire il confronto saranno inoltre alcune esperienze concrete di partecipazione democratica a livello locale:

• Stefano Bellaria, Sindaco di Somma Lombardo, porterà la voce dell’amministrazione del territorio;

• Carmela Tascone, rappresentante delle ACLI, offrirà uno spunto dal punto di vista dell’associazionismo.

Un invito alla cittadinanza

L’incontro si rivolge a tutti i cittadini, alle associazioni, agli amministratori locali e a chiunque sia interessato a riflettere sullo stato della democrazia e a costruire, insieme, nuove forme di partecipazione e responsabilità collettiva. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori attraverso i canali di Comunità Democratica Varese.