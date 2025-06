A Busto Arsizio una giornata di premiazioni con la “Festa del Ringraziamento”

E’ in programma nella mattinati di martedì 24 giugno a partire delle 9.30 nel parco della Villa Ottolini-Tosi la cerimonia della Festa del Ringraziamento dell’amministrazione di Busto Arsizio in occasione della Festa patronale di san Giovanni.

La cerimonia prenderà il via con la consegna dei riconoscimenti ai concittadini che negli ultimi mesi hanno ricevuto onorificenze significative: si tratta di Mauro Ghisellini, direttore di ACOF Olga Fiorini, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa, del generale Nicola Terzano neo Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, e di Giovanni Antico e di Giambattista Genoni, neo Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Seguiranno i “grazie” alle Forze dell’Ordine per l’abnegazione, la professionalità, lo spirito di servizio con cui operano a vantaggio della collettività. In particolare: per i Carabinieri il grazie andrà al vice brigadiere Giacomo Mannarini e al Carabiniere Aurelio Verzì per aver arrestato in flagranza di reato, al termine di un inseguimento, un cittadino albanese, in Italia senza fissa dimora, autore di un furto in uno studio medico; per la Polizia di Stato saranno premiate l’assistente amministrativa Antonella Maura Castoldi e l’impiegata amministrativa Sabrina Delle Donne per la professionalità e la competenza dimostrate nell’attività legata alle richieste di permesso di soggiorno; per la Guardia di Finanza sarà premiato il Maresciallo Capo Antonio Mariano per le importanti attività di polizia economico finanziaria, con particolare riguardo ad attività ispettive in materia di fiscalità internazionale e “transfer pricing”; per la Polizia Penitenziaria il grazie andrà all’Ispettore Capo Irene Nastasia per la professionalità, lucidità e determinazione nella gestione di un detenuto problematico.

I ringraziamenti alla Polizia locale quest’anno fanno riferimento al triste episodio di violenza di cui è stata vittima una ragazzina nella zona della stazione nord, occasione in cui agenti e ufficiali, coordinati dal Comandante Stefano Lanna, dalla vicecomandante Cristina Fossati e dal vicecommissiario Andrea Mazza, hanno salvato la vita della minorenne e tratto in arresto un cittadino extracomunitario.

Sarà poi la volta dei riconoscimenti particolari a: Associazione Progetto Cinema, che offre borse di studio agli alunni più meritevoli dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni; Elisabetta Bonfanti che mette da anni a disposizione il suo tempo e il suo entusiasmo per portare avanti attività di tipo sociale, benefico e culturale. Giovanni Sacconago, l’indimenticato patron del Carnevale Bustese, in occasione dei 100 anni dalla nascita. Sarà poi la volta del il Premio della Bontà della Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari che quest’anno sarà assegnato a Maria Iannone, Presidente della Sezione Don Gnocchi dell’AIDO di Busto Arsizio.

Il Bustocco ad honorem, premio istituito dalla Famiglia Bustocca per ringraziare persone che pur non essendo nate a Busto, si sono dimostrate perfetti ambasciatori dei valori più autentici della bustocchità, sarà consegnato a Cristina Boracchi per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’attività di dirigente scolastico del liceo Classico Daniele Crespi e per l’ideazione e l’organizzazione di FilosofArti, il festival della filosofia e delle arti.

Due i premi di nuova istituzione, che esprimono la riconoscenza della città verso le persone che si sono impegnate in campo culturale e identitario, contribuendo a rendere Busto una città non solo di impresa e lavoro, ma anche di cultura e bellezza, oltre a promuovere la conoscenza delle sue radici, valorizzandone tradizioni e specificità.

Si tratta del “Premio Città di Busto Arsizio per i Meritevoli nel campo della cultura” che sarà assegnato ai Mandolinisti Bustesi, unica orchestra a plettro della provincia di Varese, attiva da 120 anni.

Per quanto riguarda l’Identità un ex aequo: a ricevere il premio saranno due associazioni fondate entrambe nel 1975, la prima è La Famiglia Sinaghina che da 50 anni occupa un ruolo importante nella promozione della cultura, delle tradizioni e dell’identità, la seconda è il Magistero dei Bruscitti per l’attività finalizzata alla valorizzazione dell’identità cittadina che ruota attorno alle ricette tipiche della nostra città.

Il “Riconoscimento Città di Busto Arsizio per gli ‘Ambasciatori culturali della Città’”, una speciale menzione destinata a coloro che, mediante l’esercizio di un’attività culturale, scientifica e divulgativa, rappresentano la Città e le conferiscono lustro sarà conferito a:

Anna Prandoni: Giornalista e scrittrice che da 25 anni si occupa di divulgare l’enogastronomia, attraverso libri, iniziative, eventi, partecipazione e premi e giurie, continuando a definirsi ostinatamente bustocca.

Stefania Andreoli: Psicologa e psicoterapeuta, lavora da sempre con gli adolescenti, la famiglia e la scuola occupandosi di prevenzione, formazione, orientamento e clinica. Autrice di bestseller, i suoi interventi sono ospitati in numerosi convegni e dalle maggiori testate giornalistiche, radio e tv nazionali. Orgogliosa dei suoi natali bustocchi, non perde occasione di valorizzare la città di fronte a platee qualificate, a cui si aggiungono quelle conquistate attraverso la sua feconda attività social.

Il premio dedicato a Olga Boni, istituito per ringraziare coloro che si impegnano in attività di beneficenza, in silenzio e in maniera riservata sarà consegnato a Silvana Marangoni, socia della San Vincenzo dal 1989, anima del progetto “Officina del Sapere” che offre corsi di alfabetizzazione e di formazione professionale a persone in difficoltà, negli spazi confiscati alla criminalità organizzata di via Quintino Sella.

Il premio dedicato a Olga Fiorini, attribuito a persone che abbiano speso importante parte della propria vita al fine di educare e formare le giovani generazioni, sarà consegnato ad Antonio Tosi, per l’impegno con cui veicola nelle scuole elementi della storia e della tradizione bustocca, educando i più piccoli ai valori che più propriamente contraddistinguono la città e favoriscono lo sviluppo di migliori relazioni tra i bambini di origini e provenienze diverse.

Il premio “Enrico dell’Acqua-difendere e garantire il futuro” conferito a coloro che siano oggettiva prova di fiducia, di coraggio, di speranza nell’affrontare le sfide del futuro, sarà conferito all’ISIS FACCHINETTI e in particolare ai docenti Loris Pagani, Azzurra Colombo e Teresa Pati e agli studenti Simone Ceriotti, Simone Negroni, Lina Younes, Christian Giura, Alessandro Crenna, Nicolas Rodrigues, Luca Passanante, Nicolas Rizzetto, Andrea Boretta e Manuel Noirjean per il progetto “SPEAK-I” – quando la tecnologia dà voce all’inclusione”.

Nato per permettere a Simone, studente con disabilità, di comunicare in autonomia, il progetto dimostra come la tecnologia, se mossa da empatia e progettata con cura, possa abbattere le barriere e costruire ponti tra le persone.

Come già annunciato nei giorni scorsi, la massima onorificenza cittadina, la Civica Benemerenza sarà assegnata a Riccardo Comerio: un riconoscimento per l’impegno profuso contemporaneamente nei settori dell’imprenditoria, della formazione e della ricerca, della solidarietà, dell’associazionismo di settore, che ha favorito opportunità di sviluppo e benessere, facendo onore anche a tutta la comunità.