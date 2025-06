A Cadegliano Viconago torna il Festival delle Arti Sceniche Figurative, dedicato a Gian Carlo Menotti

Il Festival delle Arti Sceniche Figurative, giunto alla sua XV edizione, si svolgerà a Cadegliano Viconago, paese natale di Gian Carlo Menotti, in una celebrazione unica che unisce tradizione e innovazione.

L’evento, che prende spunto dal Festival dei Due Mondi di Spoleto fondato da Menotti, è dedicato proprio al celebre compositore, nato nel 1911 a Cadegliano, il quale ha segnato la storia della musica e delle arti sceniche con il suo genio creativo.

La direzione artistica è affidata a Silvia Priori, che ha curato un programma variegato di attività che includono spettacoli teatrali, concerti, mostre, lectio magistralis, danza e percorsi guidati. Quest’anno, il tema del Festival, “Un’altra voce: dove la differenza diventa armonia”, invita a riflettere sull’importanza della diversità e dell’inclusione, con un focus particolare sulla capacità delle arti di creare un dialogo tra le differenze.

Uno degli eventi di punta sarà la rappresentazione di Antigone, che andrà in scena sabato 7 giugno alle 21:00 presso Villa Menotti a Cadegliano Viconago. Lo spettacolo, tratto da uno studio su Sofocle, unisce teatro, danza e musiche epiche per raccontare una storia di ribellione contro le convenzioni sociali, un tema universale e ancora estremamente attuale. La narrazione, che vede la donna come protagonista di una lotta contro le ingiustizie del potere, si avvale delle performance di Silvia Priori e Arianna Rolandi, con testi di Mario Bianchi e musiche di Marcello Franzoso.

Il biglietto per assistere a Antigone è di 5 euro (ingresso gratuito per i minori di 18 anni), e i biglietti possono essere acquistati comodamente online su Eventbrite.