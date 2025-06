A Cadrezzate una serata di musica in ricordo di dj Cori e di Radio Planet

A Cadrezzate con Osmate si accende la memoria con Oggi Come Allora, una serata che promette di far rivivere, sabato 28 giugno, l’energia degli musica degli Anni ’90 e 2000.

Alla Playa l’ingresso è libero per un evento che in realtà sarà molto più di un semplice tuffo nel passato musicale, sarà un abbraccio collettivo a Matteo “Cori” Confalonieri, dj del comasco scomparso nel 2021 a 44 anni a causa di un incidente in moto a Varedo.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amico Matteo Crema, nasce dal desiderio di ricordare un “fratello mai avuto”, come lo definisce Crema, e di ricreare l’atmosfera di Radio Planet FM, emittente milanese con un seguito importante nel Varesotto, prima della chiusura nel 2012.

Sul palco, un parterre di DJ storici della radio – dallo stesso Crema a Rony, da Andrea Dani a Willy Nrg – accenderà la consolle per celebrare la passione di Cori per la musica dance. La data non è casuale e cade infatti a ridosso di quello che sarebbe stato il suo compleanno, il 23 giugno, un’occasione per festeggiarlo come avrebbe voluto.