A Cardano al Campo lo spettacolo su Gianni Rodari “Filastrocche e favole al telefono”

Attraverso la lettura brillantemente interpretata dagli attori e attraverso il gioco interattivo con gli spettatori, lo spettacolo su Gianni Rodari non vuole limitarsi a proporre semplicemente alcune delle pagine più note dell’autore, vuole invece rimarcare l’aspetto di stimolo creativo che le sue parole contengono. Uno sforzo, il suo, capace di giocare sugli aspetti creativi della narrazione, costruendo mondi alternativi ricchi di spunti che pongono al centro del suo lavoro il senso di libertà e di fantasia che ciascuno di noi possiede, soprattutto in giovane età, ma che purtroppo a volte rischi di smarrire nell’età adulta.

Lo spettacolo propone un viaggio che si snoderà attraverso alcune delle favole di Rodari per raccontare anche il ruolo dell’educatore (in questo specifico, il genitore, il Ragionier Bianchi, costretto dalla sua attività di pendolare ad una forzata distanza dalla famiglia e che inventa l’escamotage della favola breve da raccontare al telefono) che ha tra i suoi compiti anche quello di indicare ai più piccoli la strada per costruire il proprio linguaggio, alimentato dalla fantasia e dalla capacità di edificare – attraverso l’uso della parola che diventa immagine – la storia, le storie.