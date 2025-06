A Cardano un weekend dedicato a Helsinki con la rassegna “Nomi Cose Città”

Sabato 7 e domenica 8 giugno la nuova tappa propone tre momenti diversi, per adulti e bambini, per scoprire la capitale finlandese e la particolare cultura del Paese del Nord

Se già il caldo si fa sentire, niente di meglio che immaginare il fresco della primavera nei Paesi del Nord Europa: nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 la rassegna NomiCoseCittà porta alla scoperta di Helsinki, la capitale della Finlandia.

La tappa dedicata a Helsinki propone un fine settimana ricco di appuntamenti che conducono alla scoperta della città da diverse angolazioni (photo: Flickr).

Sabato 7 giugno alle 21.30 si parte con l’incontro “Helsinki non esiste. Viaggio nella Kaurismäki”, un racconto cinematografico e storico curato da Paolo Castelli, storico del cinema, che guiderà gli spettatori tra i film del regista finlandese Aki Kaurismäki, con la sua visione poetica, malinconica e ironica del Nord Europa.

La giornata di domenica 8 giugno si apre alle 18.30 con “Racconti dalla Valle dei Mumin”: un appuntamento di letture ad alta voce e narrazioni che esplorano l’universo creativo di Tove Jansson, la celebre autrice dei troll bianchi che hanno affascinato generazioni di lettori. L’incontro, rivolto a un pubblico di tutte le età, sarà condotto dalla libraia Fabiola Guerra di Storie Sotto Coperta, che contribuirà a far emergere la magia e la profondità di questo mondo fantastico.

Ancora domenica, dopo cena alle ore 21, si conclude con “Helsinki è in Finlandia, giusto?”: un incontro divertente condotto da Chiara Monetti (@luckysouvlaki su Instagram), viaggiatrice appassionata del Nord, di rientro da due settimane vissute nella città finlandese per cogliere le sfumature della cultura finlandese e dell’ambiente urbano della capitale.

Come sempre i due giorni di appuntamenti sono accompagnati anche da una proposta di sapori che richiamano la città: in questo caso sarà proposto un dolce, il cinnamon roll (Korvapuusti in finlandese), accompagnato da succo di mirtilli o dal caffè americano tanto amato dai finlandesi. Saranno proposti anche due cocktail dedicati, disponibili per tutto il weekend.

Il ciclo NomiCoseCittà

«H di Helsinki» è la sesta tappa della rassegna NomiCoseCittà, che ha già toccato da gennaio le città di Sarajevo, Milano, Belfast, Domodossola e Austin, Texas, proponendo ogni volta un viaggio culturale che unisce storia, espressione artistica, vita quotidiana, trasformazioni.

NomiCoseCittà vuole raccontare le città come luogo di incontro (e talvolta scontro) di forze diverse e come realtà in continua trasformazione. Un viaggio e una riflessione attraverso la proposta di una città al mese, vista attraverso linguaggi diversi, dalla fotografia alla musica, dal cinema ai racconti di viaggio.