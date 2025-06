A Caronno Varesino anche la Lega boccia la giunta Broggini: “Promesse disattese”

A poche settimane dal bilancio pubblicato dal gruppo di minoranza CaronnoCambia — che aveva tracciato una panoramica critica del primo anno di amministrazione Broggini — arriva l’affondo della Lega di Caronno Varesino, che contesta apertamente l’operato della giunta, parlando di «promesse disattese» e «svolta autoritaria» nella gestione politica del paese.

Il comunicato del gruppo consiliare di minoranza parte da una riflessione amara sullo slogan che ha caratterizzato la campagna elettorale dell’attuale amministrazione: “Noi SiAmo Caronno”. Secondo la Lega, quello che doveva essere un invito alla partecipazione e alla cooperazione si sarebbe trasformato, con la conquista del potere, in un’esclusione sistematica del confronto democratico: «Il “Noi” è diventato segnale di distanza. Non più “Noi SiAmo Caronno” ma “Noi comandiamo Caronno”», si legge nel comunicato.

La critica verte in particolare sull’atteggiamento della maggioranza consiliare, accusata di aver respinto tutte le proposte provenienti dall’opposizione, indipendentemente dal loro contenuto. “Le proposte costruttive avanzate dalla minoranza, anche per rendere i cittadini di Caronno più attivi e partecipi della vita amministrativa del paese in cui vivono, sono state bocciate dalla maggioranza con argomentazioni risibili, riproponendo la solita storia per cui non conta la bontà delle idee ma la loro provenienza”, si legge nel comunicato.

Passando all’analisi dell’azione amministrativa, il gruppo leghista evidenzia una serie di interventi che, dicono ironicamente, rappresentano «gli unici cambiamenti concreti» registrati in dodici mesi: “l’aumento della TARI, l’eliminazione delle aliquote IRPEF differenziate per reddito, l’incremento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione”.

Critiche forti anche sul fronte delle opere pubbliche: “il progetto relativo al piano terra dell’immobile ex Villa Menni, già approvato e finanziato dalla precedente amministrazione a guida Lega per euro 900.000,00, è praticamente fermo al palo; la struttura presso il Parco Macchi, già finanziata da Regione Lombardia per euro 150.000,00 a fondo perduto grazie al lavoro svolto dalla Lega, non è ancora terminato (è di questi giorni l’affidamento dell’incarico di collaudo), nonostante le rassicurazioni ottenute in Consiglio Comunale dal Sindaco e dall’Assessore di riferimento sulla fine lavori per il giorno 06 giugno 2025, costringendo la Lega ad annullare la consueta festa estiva programmata per i giorni 20-21-22 giugno”.

Nel comunicato si elencano le promesse fatte in campagna elettorale dalla lista del sindaco Broggini: “potenziamento delle telecamere; taglio dell’erba costante e pulizia delle strade, anche in periferia; creazione di nuovi parcheggi e realizzazione di nuovi marciapiedi; manutenzione costante del cimitero; realizzazione poliambulatorio; acquisizione nuovo scuolabus, ampliamento delle attività commerciali; installazione di fototrappole; collegamento con la stazione ferroviaria di Castronno; creazione fermata dell’autobus a Travaino”.

Conclude quindi la Lega: “Se dopo 365 giorni l’amministrazione a guida Broggini non è riuscita a portare avanti neppure lavori già finanziati (e per l’immobile “ex Villa Menni” con progetto definitivo ed esecutivo già approvato), ci si chiede come negli anni a venire possa mantenere tutto quanto promesso in campagna elettorale.

La giustificazione consisterà nel dare la colpa alla precedente amministrazione dimenticando che quest’ultima ha ottenuto i fondi di cui sopra e ha lasciato i conti in ordine e un avanzo di bilancio.

I cittadini aspettano fiduciosi e come sempre la Lega sarà vigile ed attenta”.