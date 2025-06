A Castelletto di Cuggiono storie, domande e un aperitivo per scoprire la Via Francisca

Un percorso di 150 chilometri, otto tappe, tanti volti, incontri inattesi e la possibilità concreta di vivere un’esperienza trasformativa. Sabato 5 luglio, dalle 17 alle 19 circa, alla La Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono, l’associazione Controvento Trekking organizza un evento gratuito per presentare la Via Francisca del Lucomagno, con storie di chi l’ha già percorsa e un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

L’incontro, dal titolo evocativo “E se la Via Francisca fosse il Cammino per te?”, è rivolto a chi è incuriosito da questo itinerario ma ha dubbi o timori all’idea di mettersi in cammino. Le guide Antea e Paolo, che hanno accompagnato tutte le edizioni del percorso italiano della Via Francisca, insieme ad alcuni “camminatori” delle passate edizioni, condivideranno esperienze, emozioni e risponderanno a ogni domanda.

L’obiettivo è raccontare cos’è davvero questo cammino: non solo una serie di escursioni, ma un viaggio interiore e collettivo, arricchito da deviazioni, incontri speciali e dall’atmosfera unica che si crea nel gruppo. Un’occasione informale ma densa di contenuti, pensata per chi cerca ispirazione, desidera partire ma ha bisogno di un incoraggiamento o semplicemente vuole capire meglio come funziona.

L’evento è a numero chiuso e prevede iscrizione obbligatoria tramite il sito di Controvento Trekking: iscrizione evento “Via Francisca: racconti e aperitivo”