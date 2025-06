A Castiglione Olona la 1^ edizione di Cantautori nel Borgo

Si tratta del primo “concerto diffuso” che viene organizzato in provincia di Varese, ed è un evento musicale che si sviluppa in diversi luoghi del centro storico di Castiglione Olona

L’associazione Arte Diem, da 21 anni presente sul territorio varesino, in collaborazione con “Movimento Cantautori” presenta la 1a edizione di “CANTAUTORI NEL BORGO”, che si terrà domenica 29 giugno 2025 a partire dalle ore 18.00 nel centro storico di Castiglione Olona.

Si tratta del primo “concerto diffuso” che viene organizzato in provincia di Varese, ed è un evento musicale che si sviluppa in diversi luoghi del centro storico di Castiglione Olona con l’intento di portare la musica di nuovi cantautori all’ascolto del pubblico, di fare conoscere un centro storico definito “Isola di Toscana in Lombardia”, e generare un contatto più diretto fra autori, arte e pubblico.

Dalle ore 18.00 sarà possibile girare per il borgo castiglionese ed ascoltare il repertorio originale di 5 formazioni cantautorali provenienti dal territorio lombardo. Singoli cantautori, duetti e trii si alterneranno nel tempo e nei luoghi consentendo al pubblico di spostarsi e vivere la suggestione dei luoghi insieme alle note e ai testi degli autori. Dalle ore 20.00 l’evento si sposterà verso il main stage in Piazza Garibaldi, per concludere la manifestazione in un finale esplosivo di musica.

Durante tutto l’evento sarà possibile passeggiare con una bibita o godersi un aperitivo grazie al Caffé del Borgo.

Promossa ed organizzata da Associazione Arte Diem con la collaborazione dell’Associazione Movimento Cantautori ed il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, l’iniziativa è ad ingresso libero.