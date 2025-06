A Castronno nasce la “grande panchina gialla ”: un angolo di pausa e riflessione per tutta la comunità

A Castronno è stata inaugurata nel 2025 una nuova iniziativa pensata per i cittadini e i visitatori: la Panchina Smile, uno spazio dedicato al benessere, alla socialità e alla contemplazione. Il progetto, realizzato dal Gruppo Smile – Associazione Amici per Castronno, si propone di offrire un luogo di sosta e riflessione immerso nella natura.

Una panchina che, come spiega il cartello informativo che la accompagna, invita chi passa a fare una pausa, ad ammirare il paesaggio in ogni stagione, a fermarsi per un incontro, una chiacchierata o una lettura, a guardare il mondo da un’altra prospettiva e — perché no — a tornare un po’ bambini.

In un’epoca scandita da ritmi frenetici, la Panchina Smile propone di riscoprire il valore del tempo condiviso e del contatto con la natura. Un piccolo gesto di cura per la comunità, che trasforma un semplice momento di sosta in un’occasione per sorridere, respirare e sentirsi parte di un luogo.

La panchina è stata realizzata da un gruppo di volontari autofinanziandosi. È stata posizionata su un terreno privato grazie all’autorizzazione dell’impresa Demolli. Può diventare un elemento di attrazione che si aggiunge alla prossima realizzazione della Via delle api che dalla stazione di Castronno arriverà a Sant’Alessandro nella sede Materia dove era presente la scuola primaria Marconi.

DOVE SI TROVA

Trovarla è facile. Si trova nella piana vicina alla ciclabile che da Sant’Alessandro porta all’area feste di Castronno. Ci si arriva anche dal cimitero del paese. Riportiamo qui il tracciato percorso ad anello da Materia.