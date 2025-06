A Castronno torna la 46ª edizione della Festa del Bosco degli Alpini

Il Gruppo Alpini di Castronno, composto da una cinquantina di persone tra soci, aggregati e simpatizzanti, si prepara a celebrare un appuntamento ormai storico: la 46ª edizione della Festa del Bosco Alpino, che si terrà nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2025 presso la sede del gruppo, immersa nel verde della località Cascinazza, nel cuore del Bosco degli Alpini.

La manifestazione, promossa dalle penne nere castronnesi, è uno degli eventi più sentiti dalla comunità locale e rappresenta un’occasione di ritrovo, convivialità e valorizzazione delle tradizioni alpine.

Il programma della festa

Venerdì 4 luglio si apriranno i festeggiamenti con birra e grigliata a partire dalle ore 19. La serata proseguirà alle 21 con intrattenimento musicale, in un’atmosfera informale e festosa che ormai caratterizza il venerdì della festa, quest’anno arricchito anche da un tocco di spritz.

Sabato 5 luglio sarà la volta della tradizionale Cena Alpina alle ore 19, seguita alle 21 da una serata musicale all’insegna del revival anni ’60 e ’70, pensata per far ballare e coinvolgere tutte le generazioni.

Domenica 6 luglio sarà dedicata ai momenti più solenni e familiari. La giornata si aprirà alle ore 11.15 con l’alzabandiera, seguita alle 11.30 dalla Santa Messa al campo. Alle 12.30 il Pranzo Alpino darà il via al proseguimento dei festeggiamenti pomeridiani. In serata, alle 19, nuova Cena Alpina e alle 20.30 spazio alla serata danzante, che chiuderà in allegria la tre giorni.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico, con specialità alla griglia, piatti tipici e bevande per tutti i gusti.