A cena con il mondo: la cultura si scopre a tavola

La tavola torna a essere un ponte tra culture, tradizioni e storie di vita. Dopo la pausa, riparte il progetto “Indovina chi viene a cena?”, ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con associazioni locali e famiglie ospitanti su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa coinvolge la provincia di Varese, con due serate speciali all’insegna del dialogo, della convivialità e della scoperta reciproca attraverso la cucina. (nella foto, in primo piano, Paolo Cassani durante la cena alla cooperativa di Belforte)

Dopo i sapori dell’Indonesia a Busto Arsizio e del Camerun a Varese, il secondo appuntamento è previsto per sabato 5 luglio, con una cena dallo Sri Lanka ad Azzate (5 posti), una dal Gambia a Cocquio Trevisago (4 posti) e un’esperienza con il progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) a Besozzo, che accoglierà 4 partecipanti.

Ogni serata offre la possibilità di entrare in una casa, conoscere una famiglia e assaporare piatti tipici di paesi lontani, condividendo racconti, emozioni e momenti autentici. L’indirizzo dell’abitazione ospitante verrà comunicato solo al momento della prenotazione che dovrà avvenire entro il 3 luglio.

Per info e prenotazioni: associazione100venti@gmail.com oppure contattare Paolo Cassani al 348 1559580. Un’occasione preziosa per creare legami, abbattere barriere culturali e scoprire il mondo… restando a casa.