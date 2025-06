A Cislago un viaggio nell’arte sacra alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Neve

Domenica 6 luglio alle 16 la Pro Loco di Cislago propone una visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, autentico scrigno diarte sacra e spiritualità, situato nel cuore del paese. Un’occasione preziosa per scoprire un luogo unico nel suo genere, capace di raccontare secoli di devozione, iconografia religiosa e storia locale.

L’iniziativa condurrà i partecipanti in un viaggio tra Medioevo e Controriforma, attraverso la “lettura” di straordinari affreschi votivi risalenti principalmente al 1525. Le pareti dell’edificio conservano infatti raffigurazioni rare e suggestive, come i Santi galattofori, invocati per favorire l’allattamento, e i Santi ausiliatori della peste, a cui la comunità si affidava nei momenti più critici.

Citata per la prima volta nel 1256, la chiesa nacque come luogo devozionale legato a un affresco miracoloso della Vergine, e in seguito fu sede di una confraternita laica affiliata all’ordine degli Umiliati. Oggi conserva un patrimonio iconografico straordinario, che include 21 Santi diversi e ben 33 raffigurazioni della Madonna, tra cui quattro Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza.

Fiore all’occhiello della chiesa è l’altare barocco costruito nel 1731, che custodisce la rarissima immagine della Madonna incinta o Madonna del Parto, incorniciata da un altare ligneo intagliato e da una predella dorata di provenienza Borromeo. Una presenza iconografica quasi introvabile nell’intera Lombardia.

Grazie alla varietà e unicità dei soggetti rappresentati, Santa Maria della Neve si configura come un unicum in tutta la provincia di Varese, e rappresenta un esempio straordinario di arte devozionale popolare.

La visita, della durata di circa un’ora e mezza, non richiede prenotazione. L’ingresso è a offerta libera, a sostegno delle attività culturali della Pro Loco di Cislago.