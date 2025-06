A Cocquio Trevisago quattro serate di grande teatro con il Premio Antonio Zanoletti

Il Comitato Provinciale FITA Varese, con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e il sostegno del Comitato Regionale FITA Lombardia, presenta la terza edizione del concorso teatrale “Teatro sotto la Luna… anche se piove” – Premio Antonio Zanoletti. L’iniziativa si svolgerà presso il Teatro SOMS di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, nelle serate del 21, 22, 28 e 29 giugno 2025, con inizio spettacoli alle ore 21.00.

La rassegna si aprirà sabato 21 giugno con “L’importanza di essere onesto” di Oscar Wilde, portato in scena dalla compagnia WIP Teatro per la regia di Angelo Montoncelli, con musiche dal vivo curate da Simone Montoncelli. Una commedia brillante e pungente che gioca sull’identità, il perbenismo e l’ipocrisia dell’alta società vittoriana, interpretata da un numeroso cast che riesce a restituire con eleganza e ritmo l’umorismo sofisticato del grande autore irlandese.

Domenica 22 giugno sarà la volta del gruppo Il Laboratorio delle Idee, che proporrà “La lezione” di Eugène Ionesco. Un classico del teatro dell’assurdo, in cui la comunicazione si fa paradosso e oppressione, mettendo in luce in modo ironico e inquietante i meccanismi del potere e dell’alienazione.

Sabato 28 giugno si passerà a un grande testo della tragedia greca: “Agamennone” di Eschilo, messo in scena dalla compagnia Kerkís. Teatro Antico in Scena. Lo spettacolo, frutto di una raffinata ricerca artistica e filologica, vede la regia di Eri Çakalli e Christian Poggioni, con direzione drammaturgica di Elisabetta Matelli e la supervisione scientifica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. I cori, rielaborati da Giacomo Lisoni, e i costumi di Stefania Parisini O’Brien, completano una produzione curata in ogni dettaglio, capace di restituire la potenza tragica e la forza simbolica del testo antico.

La chiusura del concorso, domenica 29 giugno, è affidata allo spettacolo “Elle – Le cose semplici” di Francesca Pavan, portato in scena dalla compagnia I Derivati Complessi. Un testo originale e delicato, che esplora il significato dell’essere e del ricordare, in un intreccio di emozioni, memorie e desideri che si snoda con poesia e profondità.

Il concorso si conferma un appuntamento culturale di rilievo nel panorama teatrale varesino, offrendo al pubblico un’occasione preziosa per riscoprire testi classici e contemporanei sotto le stelle (e anche in caso di pioggia), in un contesto suggestivo e accogliente come quello del Teatro SOMS di Caldana.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21 e l’ingresso è a offerta minima 10 euro.

Prenotazioni e informazioni: presidente.fitavarese@gmail.com