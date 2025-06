A Cocquio Trevisago torna “Teatro sotto la luna … anche se piove”

Torna “Teatro sotto la luna … anche se piove” al Teatro Soms di Cocquio Trevisago, Fraz. Caldana!

Preparatevi a vivere serate magiche all’insegna dell’arte e dello spettacolo: torna l’appuntamento con “Teatro sotto la luna … anche se piove” Premio Antonio Zanoletti al Teatro Soms di Cocquio Trevisago, Fraz. Caldana. Un’occasione imperdibile per immergersi in storie avvincenti e performance mozzafiato.

Il palcoscenico del Teatro Soms si illuminerà per quattro serate speciali, offrendo al pubblico l’opportunità di godere di un’esperienza teatrale unica nel suo genere. Segnatevi le date: gli spettacoli si terranno il 21, 22, 28 e 29 Giugno, sempre alle ore 21.00. Ingresso ad offerta minima 10.00 Euro, e 5.00 Euro per i ragazzi fino a 17 Anni.

“Teatro sotto la luna” promette un cartellone ricco e variegato, con rappresentazioni che sapranno emozionare, divertire e far riflettere. Che siate appassionati di prosa, commedia o dramma, teatro dell’assurdo e tragedia greca, troverete sicuramente lo spettacolo che fa per voi, in un’atmosfera suggestiva e indimenticabile.

Non mancate a questo appuntamento con la cultura e l’intrattenimento di qualità. Il Teatro Soms vi aspetta per regalarvi notti indimenticabili sotto la luna, anche se piove!

Sarà il pubblico a proclamare lo spettacolo più gradito del pubblico, mentre una giuria assegnerà il premio Antonio Zanoletti per il miglior spettacolo, la migliore interpretazione femminile e maschile.

Il concorso è organizzato dal Comitato Fita di Varese (Federazione Italiana Teatro Amatori), con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, ed il contributo di Fita Lombardia.

Dove: Teatro Soms, Cocquio Trevisago – Caldana Quando: 21, 22, 28 e 29 Giugno Ora: 21.00

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la magia del teatro!

Ecco le compagnie ed i relativi spettacoli:

21 Giugno: L’importanza di essere onesto. Di Oscar Wilde in scena C.T. Wip Teatro (MI) commedia

22 Giugno: La lezione. Di E. Ionesco in scena C.T. il Laboratorio delle Idee (VA) teatro dell’assurdo

28 Giugno: Agamennone di Eschilo. In scena Kerkis Teatro Antico (MI) tragedia greca

29 Giugno: ELLE le cose semplici di Francesca Pavan in scena I Derivati Complessi. (MI) commedia