A Cunardo l’incontro con Salvatore Borsellino: memoria, impegno e verità nel ricordo della strage di via D’Amelio

Lunedì 23 giugno 2025, alle ore 20.30, presso La Baita del Fondista in via per Bedero 3, si terrà un incontro pubblico di grande valore civile e simbolico: Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, sarà ospite della serata dal titolo “Fino all’ultimo giorno della mia vita” per raccontare la sua testimonianza e tenere viva la memoria della strage di via D’Amelio.

Nel corso dell’incontro, Borsellino ripercorrerà i ricordi di una vita profondamente segnata dall’attentato mafioso che il 19 luglio 1992 strappò alla giustizia italiana il fratello Paolo e i membri della sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Fabio Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Cunardo e della Comunità Montana del Piambello, è promossa dalla sezione varesina dell’UCIIM – Paolo Borsellino e Rocco Chinnici, da sempre attiva nel promuovere la cultura della legalità nelle scuole e nei territori. Fra gli organizzatori anche associazione “Su La Testa“ e “Associazione Nazionale Carabinieri“.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti di persona, l’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di UCIIM Varese, accessibile al seguente link:

https://www.facebook.com/share/1M9BEsEZwG/

Un’occasione preziosa per riflettere su giustizia, impegno e memoria, ascoltando dalla viva voce di Salvatore Borsellino un racconto che è testimonianza personale ma anche patrimonio collettivo.