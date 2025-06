A due passi da Milano un tesoro nascosto: il Museo Pagani di Castellanza apre le sue porte con il FAI Giovani

Un’oasi d’arte nel verde, ancora troppo poco conosciuta anche dai varesini: il Museo Pagani di Castellanza è pronto ad accogliere il pubblico sabato 14 e domenica 15 giugno, in occasione dell’iniziativa QuadroFinestra, promossa dai Gruppi FAI Giovani della Lombardia. A organizzare l’appuntamento per il nostro territorio sono i Giovani della Delegazione FAI del Seprio.

Un museo che si scopre come un paesaggio

Chi non si è mai sorpreso, guardando fuori da una finestra, di fronte a uno scorcio tanto suggestivo da sembrare un dipinto? È proprio questa l’ispirazione del progetto QuadroFinestra, che invita i visitatori a scoprire luoghi affascinanti del patrimonio lombardo da prospettive insolite. Tra questi, il Museo Pagani è senza dubbio uno dei più sorprendenti.

Arte e natura, un connubio straordinario

Nato dal sogno dell’artista e collezionista Enzo Pagani, che desiderava un museo “non solo come raccolta statica ma come organismo vivo”, il Museo si estende su un parco di ben 40.000 metri quadrati. Tra alberi e sentieri, i visitatori possono ammirare oltre 650 opere di arte moderna e contemporanea: sculture e mosaici realizzati con materiali tra i più diversi – marmo, bronzo, ferro, vetro, legno – firmati da artisti di fama internazionale.

Il percorso nel parco evoca l’antica pratica greca di esporre l’arte all’aria aperta, in dialogo con il paesaggio e gli elementi naturali. Un’esperienza che consente di apprezzare avanguardie come futurismo, dadaismo e surrealismo in un contesto inaspettato, lontano dagli schemi tradizionali dei musei.

Un’occasione da non perdere

Il weekend di apertura straordinaria offrirà visite guidate con accompagnamento narrativo, per scoprire storie, aneddoti e curiosità legate al Museo e alle sue opere. Ogni turno di visita si concluderà inoltre con un momento speciale, pensato per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza.

Tesori di casa nostra

In un’epoca in cui la riscoperta dei tesori “di casa nostra” è sempre più importante, il Museo Pagani rappresenta una perla che merita di essere valorizzata e conosciuta da un pubblico più ampio. Un invito, dunque, a guardare oltre la finestra: per scoprire l’arte che dialoga con la natura, a due passi da casa.