A Gallarate arrivano i nuovi pannelli per i parcheggi: un altro passo verso lo Smart Parking

Il Distretto Urbano del Commercio di Gallarate annuncia un nuovo passo concreto verso una città più moderna e funzionale. A breve verranno attivati i nuovi pannelli informativi elettronici dedicati ai parcheggi, un intervento previsto nel bando del Distretto che coinvolge l’Assessorato alle Attività Economiche, ConfCommercio Gallarate e Malpensa, NAGA e l’Amministrazione Comunale.

I pannelli sono già stati posizionati in tre punti strategici lungo le principali vie d’accesso alla città – Varesina, Viale Milano e Via Torino – e saranno collegati in tempo reale ai principali parcheggi pubblici e privati. Grazie a questo sistema, gli automobilisti potranno visualizzare immediatamente la disponibilità dei posti auto, facilitando l’orientamento in città e contribuendo a una mobilità più efficiente.

Il sistema di Smart Parking è pensato per ridurre i tempi di ricerca del parcheggio, in particolare nelle ore di punta e nei fine settimana, per diminuire il traffico veicolare e le emissioni inquinanti, e per ottimizzare l’utilizzo dei parcheggi esistenti, favorendo una distribuzione più razionale dei flussi automobilistici.

Si tratta di un tassello importante all’interno di un percorso più ampio che il Distretto sta conducendo per trasformare Gallarate in una città sempre più vivibile, sostenibile e a misura di cittadino, rispondendo in modo efficace alle esigenze di residenti, commercianti e visitatori.

«Con questo nuovo passo – dichiara Rocco Longobardi, Presidente del Distretto Urbano del Commercio e Assessore alle Attività Economiche – Gallarate continua a dimostrare di essere una città dinamica e in evoluzione, capace di coniugare sviluppo e attenzione all’ambiente, attraverso soluzioni concrete che semplificano la vita di chi vive e frequenta la nostra città».

Il Distretto conferma infine il proprio impegno a proseguire con le ulteriori iniziative previste dal bando, tutte attualmente in fase di realizzazione, in un’ottica di sinergia e valorizzazione dell’attrattività urbana.