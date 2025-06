A Gavirate è tempo di “Giugno Sport”: gare e incontri per mettere al centro la persona

Dal 12 al 29 giugno 2025, Gavirate ospiterà la 23ª edizione di Giugno Sport, la manifestazione promossa dall’ASD La Sportiva e dalla Comunità Pastorale SS. Trinità che da oltre trent’anni propone un modo diverso di vivere lo sport: non solo come competizione, ma come occasione di incontro, educazione e crescita personale.

Nata nel 1988, come iniziativa di amicizia e compagnia rivolta ai giovani, Giugno Sport è tra le manifestazioni più attese nel territorio varesino, capace di coinvolgere oltre 500 atleti e attirare più di 30.000 presenze attorno ai campi di gara. Oltre ai tradizionali tornei serali di calcio, basket, pallavolo e beach volley, l’edizione 2025 prevede un programma ricco di eventi culturali e formativi pensati per ragazzi, famiglie e adulti.

Il calendario si aprirà giovedì 12 giugno alle ore 21.15 con la presentazione della mostra “Conosci Pier Giorgio Frassati”, che sarà visitabile fino al 29 giugno, con visite guidate ogni sera alle 21.30 e, la domenica, anche alle 18.00.

Domenica 15 giugno, alle 21.30, sarà la volta del teatro con lo spettacolo “Ed io? Nel cuore della guerra briciole di speranza” a cura della compagnia “Che scena è”, un’occasione per riflettere sul valore della speranza anche nei momenti più bui.

Giovedì 19 giugno alle 21.15, si terrà l’incontro “Verso l’alto. La bellezza dello sport”, una serata di dialogo con personalità del mondo sportivo: l’allenatore Silvano Danzi, l’atleta olimpico Pietro Arese e il capitano dell’Openjobmetis Varese Matteo Librizzi. A moderare l’incontro sarà il giornalista Davide Giuliani.

Il ciclo di appuntamenti si concluderà venerdì 20 giugno, sempre alle 21.15, con un incontro con Marco Erba, insegnante e scrittore, dal titolo “Educare alla speranza tra i banchi di scuola (e non solo)”, che offrirà spunti di riflessione sul ruolo educativo della scuola e delle relazioni quotidiane.

Giugno Sport è, in definitiva, molto più di un evento sportivo: è una proposta educativa radicata nella visione cristiana della persona, che attraverso il linguaggio dello sport, della cultura e dell’arte intende costruire legami, promuovere la dignità di ciascuno e accendere il desiderio di bellezza e di verità.