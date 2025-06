A Gazzada Schianno si dimette l’assessore ai Lavori Pubblici e responsabile dell’ufficio tecnico

La giunta Frattini perde un “pezzo da novanta”: l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Trovato ha rassegnato le dimissioni. Una scelta che arriva a un anno dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Stefano Frattini, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e che riguarda uno degli incarichi più strategici del Comune.

Trovato era anche responsabile dell’ufficio tecnico, un doppio ruolo che – ha spiegato dal sindaco – è diventato troppo pesante da sostenere.

«Purtroppo svolgere il ruolo di assessore e di responsabile dell’ufficio tecnico era diventato un impegno troppo gravoso – ha dichiarato Frattini –. Comprendo le motivazioni della scelta, anche se sono dispiaciuto dal punto di vista personale. Ringrazio l’architetto Trovato per tutto il lavoro svolto. Continueremo comunque a impegnarci per il bene dei cittadini di Gazzada Schianno».

Nel frattempo, sarà lo stesso sindaco a farsi carico temporaneamente della delega: «Ad interim prendo io la responsabilità. Andiamo avanti».

Le dimissioni aprono ora una fase delicata per la maggioranza, che dovrà decidere come riorganizzare gli incarichi in uno dei settori chiave per lo sviluppo e la manutenzione del territorio comunale.