A La Tela di Rescaldina la presentazione del libro “L’erba dei conigli”

Giovedì 12 giugno alle 21 all’osteria La Tela di Rescaldina, in collaborazione con la sezione cittadina dell’ANPI appuntamento con la presentazione del libro “L’erba dei conigli” di Massimo Aspesani e Milly Paparella, un racconto per ragazzi sugli anni della seconda guerra mondiale e della Resistenza per «tenere viva la memoria e trasmettere ideali e valori che hanno segnato quel periodo drammatico della nostra storia».

Il racconto, scritto in prima persona, narra la vita di un dodicenne realmente esistito, Alberto Mereghetti, durante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale a Busto Arsizio. Tra partigiani, fascisti, guerra, fame e povertà, si snoda la vita di Bertino, sveglio e intelligente, che viene coinvolto nella Resistenza locale, diventando staffetta e nascondendo nel sacco dell’erba per i conigli le cose da consegnare.

«Quello proposto da Massimo Aspesani e Milly Paparella è, insieme, un romanzo di formazione e un racconto storico – spiegano gli organizzatori della serata -. Mediante episodi rocamboleschi, momenti di riflessione e documentazione fotografica dell’epoca, la storia comunica cosa hanno davvero significato quegli anni per l’Italia e gli italiani, in particolare per i ragazzi. E invita a tenere viva la memoria e la trasmissione dei valori che la Resistenza ha portato con sé».