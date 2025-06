A Lozza si ride in dialetto: il 21 giugno in scena “Orcaloca che surpresa!”

Una serata all’insegna della risata, della solidarietà e della tradizione locale. Venerdì 21 giugno 2025, alle ore 20.30, il salone parrocchiale di Lozza (Varese) ospiterà lo spettacolo teatrale “Orcaloca che surpresa!”, una commedia in due atti scritta e diretta da Gaetano Giovi, recitata interamente in dialetto lombardo.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Me.tro e ha finalità benefica: l’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alla Worldwide Assistance Foundation (WAF), impegnata in progetti di assistenza umanitaria.

Lo spettacolo si preannuncia esilarante e ricco di colpi di scena, grazie anche a un cast affiatato e variegato:

Gaetano Giovi nel ruolo di Carletto Colombo

Chiara Merlotti nei panni di Ermengarda Colombo

Alba Francesca come Maria Assunta Di Dio

Antonio Rizzitiello interpreta Gaetano Cefariello

Gioele Caravatti è Gabriele

Heinrich Ries veste i panni del direttore di banca

Una commedia brillante, che unisce ironia popolare e momenti di spassosa quotidianità, nella cornice linguistica e culturale del dialetto lombardo. Una serata da non perdere per chi ama il teatro amatoriale, le tradizioni locali e il piacere di ridere insieme per una buona causa.