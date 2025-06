A luglio attivi i varchi di lettura targhe per le auto in transito a Luino

L’annuncio è arrivato a tarda serata di giovedì nelle pieghe del consiglio comunale, nel corso del dibattito su una mozione presentata dalla minoranza sul tema della sicurezza che proponeva lo spostamento del comando di polizia locale alla stazione internazionale, mozione poi approvata con voto unanime.

Dunque sempre sulla scorta della medesima tematica, in questo caso in ragione alla sicurezza dei trasporti, e in seconda battuta anche come strumenti d’indagine, la notizia è arrivata dall’assessore alla partita Ivan martinelli: «Sta per completarsi la posa dei varchi di lettura targa, che saranno attivi a partire da inizio luglio».

Di cosa si tratta? Di sistemi tecnologicamente avanzati che permettono appunto di leggere le targhe delle auto in transito e verificare l’attivazione della copertura assicurativa, e pure la conformità del veicolo con le revisioni periodiche.

Inoltre i sistemi di lettura targhe – ad oggi già molto diffusi nelle principale città ma anche intorno ai centri minori, specialmente in Valcuvia – permettono alle forze dell’ordine di impostare “alert” su targhe identificate così da facilitare la ricerca di vicoli sospetti. Materia più vote richiesta dalle forze dell’ordine presenti sul territorio.

«Abbiamo ora un sistema di video sorveglianza efficiente e ampio sul territorio, che verrà ad implementarsi ancora di più coi varchi di lettura targhe». Inoltre, ha concluso Martinelli, «con la nuova stagione saranno attive anche due Ztl, a Villaggio Menotti (quartiere scolastico ndr)e del centro storico».

L’attivazione dei varchi lettura targhe è stata possibile grazie ad un bando cui Luino ha partecipato usufruendo di contributi ministeriali oltre a fondi propri e col contributo di Comunità montana per un progetto complessivo del costo di 135mila euro (il rimanente così frazionato: 54.000 a carico del ministero, 66.000 fondi comunali 15.000 di comunità montana Valli del Verbano).