A Luino la festa per il passaggio della Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori

Luino si prepara ad accogliere l’arrivo della Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori con una mattinata ricca di iniziative nel cuore della città. La gara riservata alle auto d’epoca organizzata dal club Varese Auto Moto Storiche (Vams) passerà da Luino domenica 15 giugno.

L’arrivo dei veicoli è previsto per le 9:45. Nell’arco della mattinata, le auto effettueranno due passaggi nell’anello cittadino formato dalle vie Veneto, corso XXV Aprile, via Xv Agosto. I veicoli saranno poi in esposizione in Piazza Garibaldi e Via Comi.

Festa con la Fanfara dei Bersaglieri e l’hip-hop

Per l’occasione, sarà presente anche la Fanfara dei Bersaglieri A. Vidoletti di Vergiate, che si esibirà in Piazza Garibaldi alle 11:30 (i dettagli). Sono inoltre previste esibizioni di hip-hop a cura della palestra Movimenti di Germignaga.

Modifiche alla viabilità

Via XV Agosto, Via Veneto, Via Comi e il tratto finale di Via Sereni (verso via XV Agosto) saranno chiusi al traffico dalle 7:00 alle 14:00; corso XXV Aprile avrà solo una carreggiata transitabile. Il parcheggio Svit interno non sarà utilizzabile dalle 7:00 alle 14:00.