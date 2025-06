A Luino via libera in Consiglio per spostare la polizia locale in stazione

Un presidio di polizia locale, forse l’intero comando a beneficio della «parte comunale», cioè per la sicurezza della piazza (Marconi) a Luino, e non per la stazione in sè. È il cuore della mozione presentata dalla minoranza consiliare (#Luinesi, Lega) votata all’unanimità nell’ultimo consigli comunale di Luino, giovedì sera.

Mozione sulla quale minoranza e maggioranza consiliare hanno trovato un’intesa su di un testo comune.

Un dibattito cui ha partecipato anche il sindaco Enrico Bianchi e che alla fine ha sortito il voto dell’intera assemblea cittadina.

«Una svolta importante che va nella direzione tanto auspicata, piazza Marconi e la Stazione Internazionale sono da tempo e sempre di più luogo sensibile alle problematiche in tema di sicurezza cittadina, siamo convinti che un presidio fisso della nostra Polizia Locale, sia esso sede distaccata oppure lo spostamento dell’intero Comando, potrà essere di vitale importanza e creare una forte deterrenza», ha commentato il consigliere Davide Cataldo.

«Già in questi giorni la sola presenza della stazione mobile dell’Arma dei Carabinieri, che ho avuto modo di ringraziare pubblicamente, sta facendo la differenza, è innegabile che quando sono presenti le forze dell’ordine, tutta la piazza viene vissuta da tutti con più serenità. Questo è un inizio, non del tutto risolutivo e certamente bisognerà lavorare anche per cercare di ottenere il ritorno anche della Polfer, ma la direzione è davvero quella giusta. Il mio ringraziamento va anche alla maggioranza consigliare che ha accolto la nostra proposta, ieri sera in un paio di occasioni è apparso molto chiaro che quando si riesce a collaborare senza preconcetti alla fine nessuno perde o vince e a guadagnarci sono la nostra Luino e i nostri cittadini», ha concluso Cataldo.