A Luvinate proseguono i lavori di messa in sicurezza tra il torrente Tinella e il bosco bruciato del Campo dei Fiori

Sopralluogo dell’amministrazione comunale di Luvinate e dei tecnici questa mattina per le verifiche sui nuovi lavori in corso sull’alveo orientale del Tinella, sopra il sentiero 10, a seguito degli incendi del Campo dei Fiori del 2017 e delle colate detritiche del 2018, 2020, 2021 e l’ultima del 12 luglio 2024.

I lavori di rinforzo argini, sistemazione letti e creazione briglie procedono. Questo intervento é stato coperto con un finanziamento straordinario di Regione Lombardia.

SETTEMBRE, LAVORI SU AREE PIU’ BRUCIATE – Nel frattempo si procede alla programmazione dei successivi interventi forestali. In settimana si svolgerà in Comune una riunione per il cantiere che inizierà con il mese di settembre e che interverrà per la prima volta, dopo 8 anni, fra le aree boschive più compromesse dall’incendio. Un intervento preceduto da un lunghissimo lavoro preventivo nella ricerca dei proprietari, grazie all’associazione forestale promossa da Comune ed Ente Parco ASFO Valli delle Sorgenti e nell’attivazione di risorse straordinarie, questa volta ottenute grazie all’Europa con il progetto europeo Life vinto dal Comune di Luvinate con i suoi partner LifeClimatePositive

TINELLA URBANO, PRESENTATO NUOVO PROGETTO – Sempre nei giorni scorsi il Comune ha presentato in Regione un nuovo progetto di intervento, stimato in 150.000€, nel tratto di reticolo idrico principale, di competenza regionale, nella zona Motta/Selvapiana, al fine di completare gli interventi di mitigazione del rischio tra i due precedenti lavori, curati da Ente Parco e dal Comune, fino al nuovo ponte di Via San Vito.

TINELLA, DAL PONTE DI VIA SAN VITO FINO A CASCIAGO, IN INVERNO NUOVI LAVORI PER 400.000€ – Gli uffici stanno infine ultimando le pratiche per l’avvio dei lavori, già finanziati con 400.000€ di Regione Lombardia, per la sistemazione del terzo lotto del Tinella urbano, dal nuovo ponte di Via San Vito fino a Casciago. Si interverrà nella sistemazione degli argini, rinforzo alveo, pulizia e soprattutto rimozione di sassi e detriti che hanno negli anni alzato e riempito il letto del Tinella, soprattutto nel tratto adiacente al Parco Tinella, di via Bosisio.

AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – Recependo i vari interventi tecnici, si procederà alla sistemazione del vigente Piano di Protezione Civile fine di adeguarlo agli nuovi scenari operativi creatisi in virtù dei vari lavori.

OBIETTIVO MITIGAZIONE DEL RISCHIO – «In un contesto climatico in evoluzione, con eventi meteo estremi sempre più ravvicinati e la situazione di un bosco collassato dagli incendi e degradato per l’abbandono dei boschi derivante dalla polverizzazione delle proprietà private degli ultimi decenni, proseguiamo i lavori di prevenzione e mitigazione del rischio – sottolinea il sindaco di Luvinate e presidente Asfo Valli delle Sorgenti Alessandro Boriani – sapendo di uno scenario che comunque rimane imprevedibile».