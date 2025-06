A Luvinate torna la Festa Patronale: fede, cultura e convivialità dal 30 giugno al 7 luglio

Finito il torneo di calcio a sette, a Luvinate si apre una settimana di appuntamenti tra spiritualità, memoria e momenti di comunità. Dal 30 giugno al 7 luglio 2025, Luvinate celebra la propria Festa Patronale con un ricco programma che coinvolgerà cittadini di tutte le età, animando il paese con eventi religiosi, culturali e ricreativi.

Il programma

Lunedì 30 giugno si aprono le celebrazioni con una camminata serale verso San Cassiano, un percorso che unisce spiritualità e natura. Il ritrovo è fissato per le ore 20.30 sul sagrato della chiesa parrocchiale.

Mercoledì 2 luglio, appuntamento alle ore 21.00 in chiesa con la conferenza dal titolo “Sulla via dei Santi. Ambrogio: nostro grandissimo padre”, a cura di Umberto Vanotti, per riscoprire la figura di Sant’Ambrogio e il suo ruolo nella storia della fede e della cultura lombarda.

Il fine settimana si apre sabato 5 luglio con una serata all’insegna della convivialità: dalle ore 19.30, al Parco del Sorriso, sarà attivo uno stand gastronomico, seguito da una tombolata a premi, per trascorrere insieme una serata di festa in allegria.

Domenica 6 luglio, momento centrale della festa: alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa, cui seguiranno la benedizione delle auto e dei conducenti, e un aperitivo in oratorio aperto a tutta la comunità.

La festa si concluderà lunedì 7 luglio, con una celebrazione in memoria dei defunti: alle ore 20.30 si terrà una Santa Messa in cimitero.