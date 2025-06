A MalpensaFiere la seconda edizione di EnergEtica: “Facciamo tornare il territorio a credere in sé stesso”

L’efficientamento energetico come leva strategica per innescare un cambiamento sistemico al centro della seconda edizione di EnergEtica, forum che venerdì 20 giugno a MalpensaFiere è tornato a proporsi come spazio di dialogo tra istituzioni, imprese, professionisti, terzo settore e cittadini con una giornata di confronto, conoscenza, ascolto di testimonianze e incontro con esperti.

Ad aprire i lavori in mattinata è stato un incontro dedicato alle comunità energetiche rinnovabili a cura della Camera di Commercio di Varese, che ha tracciato un quadro degli strumenti per gestire la transizione energetica con un focus sui meccanismi di autoconsumo collettivo e a distanza e in particolare sulle comunità energetiche rinnovabili, sui fattori per farle crescere e sugli incentivi e le forme di finanziamento.

«La Camera di Commercio vuole essere un acceleratore, un convogliatore per il territorio, per far sì che da diverse porte di ingresso – quelle delle amministrazioni, quelle delle aziende, quelle delle associazioni di categoria, quelle delle autorità, quelle delle istituzioni – si possa realmente mettere in campo un prodotto finito che metta d’accordo tutti, ma soprattutto che faccia bene al territorio e ai cittadini che lo vivono – ha sottolineato il presidente Mauro Vitiello aprendo il forum -. La ricaduta che un progetto come quello della comunità energetica rinnovabile in termini di impatto sociale per il territorio potrebbe essere veramente notevole: potrebbe far sì che il nostro territorio ricominci a credere in se stesso e quindi non solo ad evidenziare le problematiche e le lacune, che ci sono e vanno sistemate, ma anche a parlare di tutte le opportunità che stanno nascendo, per restituire fiducia nell’attrattività del nostro territorio».

Nel pomeriggio, invece, spazio alla decarbonizzazione dell’edilizia con la regia di ANCE Varese, in un incontro incentrato sull’importanza di continuare a sviluppare competenze lungo l’intera filiera – progettisti, imprese e committenti – e di un modello che risponda alle nuove esigenze abitative, dal risparmio energetico a qualità della vita, salubrità, comfort, integrazione sociale e accessibilità economica degli interventi.